Bang-On Balls: Chronicles verschijnt op consoles en pc

Bang-On Balls: Chronicles, een sandbox-avonturenspel in de open wereld, verlaat Early Access en wordt op meerdere platforms gelanceerd. De game zal op 4 oktober beschikbaar zijn op PlayStation 5, Xbox One, Switch en pc via Steam. Op een later tijdstip zal de game ook worden uitgebracht voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Uitgever Untold Tales en ontwikkelaar Exit Plan hebben hard gewerkt om een ​​game te maken die een hoog productieniveau en een verscheidenheid aan gameplay-elementen biedt. De game biedt strakke besturing, gevarieerde gameplay, slim levelontwerp, ingewikkelde AI-systemen en heel veel inhoud om spelers urenlang bezig te houden. De ontwikkelaars wilden een spel maken waar je een paar ontspannende minuten van kunt genieten of 40 uur of langer kunt spelen.

In Bang-On Balls: Chronicles nemen spelers de controle over BOB, een roekeloze springerige held, op een zoektocht naar epische avonturen en chaos. De game biedt verkenning en vernietiging in een open wereld, waar spelers uitgestrekte omgevingen kunnen verkennen en grote schade kunnen aanrichten. De werelden zitten boordevol activiteiten die je in je eigen tempo kunt doen en waarmee spelers bijna alles op hun pad kunnen afbreken. De game biedt ook de mogelijkheid om te stuiteren tussen meerdere werelden met een historisch thema, elk met zijn eigen unieke mechanica, items en vijanden.

Bang-On Balls: Chronicles ondersteunt singleplayer, split-screen voor twee spelers en online coöperatief spelen voor maximaal vier spelers. Spelers kunnen hun personages aanpassen met een uitgebreid assortiment wapens, schilden en thema-items die tijdens het spel zijn verzameld. De release van de game zal ook geen cosmetische betaalde downloadbare content bevatten, waardoor spelers hun creatieve krachten kunnen ontketenen bij het aanpassen van hun personages.

Met zijn boeiende gameplay, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en opwindend coöperatief spel belooft Bang-On Balls: Chronicles een leuke en meeslepende ervaring te bieden voor spelers op meerdere platforms.

