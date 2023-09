Hoe Minthara te rekruteren zonder te doden in Baldur's Gate 3

Een van de populaire NPC's in Baldur's Gate 3 is Minthara, de Dark Elf die haar trouw aan Absolute heeft beloofd. Veel spelers wilden haar graag rekruteren als een romantische metgezel, maar om dat te kunnen doen, moesten ze een zoektocht voltooien die veel moorden met zich meebracht. Een slimme speler heeft echter een methode ontdekt om Minthara te rekruteren zonder levens te nemen.

Om Minthara zich bij je te voegen, moet je normaal gesproken een zoektocht voltooien die ze je geeft om iedereen in de Emerald Grove af te slachten. Dit zou een bloederige ontmoeting met Tieflings en Druïden met zich meebrengen, met de hulp van Minthara's goblin-troepen. Reddit-gebruiker Wulfrinnan heeft echter een methode gedeeld om Minthara ‘onschuldig’ te rekruteren.

Volgens de methode van Wulfrinnan moet je eerst met de Tiefling-kinderen van Mol's bende praten over het stelen van het druïdenidool. Steel vervolgens het idool met behulp van stealth om te voorkomen dat het ritueel plaatsvindt. Dit zou een gevecht tussen de Tieflings en Druïden veroorzaken, waarin je moet vluchten of wegsluipen. Rapporteer daarna de locatie van het bos aan Minthara, en wanneer jullie beiden terugkeren, zul je alle verdedigers dood aantreffen. Hierdoor kun je Minthara later in het spel rekruteren zonder iemand te hoeven doden.

Hoewel deze methode op het eerste gezicht onschuldig lijkt, is het belangrijk op te merken dat er nog steeds sprake is van manipulatie en bedrog. Het doet denken aan soortgelijke moreel dubbelzinnige keuzes in andere RPG’s zoals Star Wars: Knights of the Old Republic. Als je echter liever speelt als een personage dat probeert zijn handen schoon te houden, kan deze methode een handige ontwijking zijn in Baldur's Gate 3.

Bron: Geen (gebaseerd op het bronartikel)