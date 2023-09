Baldur's Gate 3 gesplitst scherm op PS5: prestatieoverzicht

Baldur's Gate 3 maakte onlangs zijn debuut op de PS5, en daarmee kwam de langverwachte split-screen-functie. Hierdoor kunnen PS5-bezitters samenwerken met hun vrienden die op pc spelen. Hoewel de split-screen-functionaliteit over het algemeen goed werkt, is IGN enkele problemen tegengekomen tijdens hun prestatiebeoordeling van de game.

Tijdens de recensie merkte Michael Thompson, de recensent, op dat de prestaties van het spel aanzienlijk daalden toen twee personages verschillende delen van een stad verkenden, met name tijdens Act 3. Hij ontdekte dat tijdens deze gevallen de CPU, in plaats van de GPU, werd belast. Thompson rapporteerde een gemiddelde van 27.3 frames per seconde bij het testen van de split-screen-modus in Act 3. In de split-screen-modus draait de game op 1440p en 30 fps.

Het is bekend dat Act 3 bijzonder belastend is in Baldur's Gate 3, ongeacht het platform, vanwege de enorme oppervlakte van de locatie en het grote aantal aanwezige niet-speelbare personages (NPC's). Ondanks de prestatiedaling tijdens Act 3 benadrukte Thompson dat de game buiten die specifieke locatie over het algemeen een stabiele framesnelheid van ongeveer 30 fps handhaaft.

Het is vermeldenswaard dat split-screen een uitdaging is geweest voor Baldur's Gate 3 op alle platforms. Vooral de Xbox-versie had te maken met prestatieproblemen en als compromis werd het split-screen aanvankelijk verwijderd uit de Xbox Series S-versie, hoewel dit in een toekomstige update kan worden toegevoegd. Larian Studios, de ontwikkelaars van Baldur's Gate 3, werken ook aan de implementatie van cross-play-ondersteuning, waardoor PS5-spelers hun gamevoortgang kunnen voortzetten op pc en vice versa.

Ondanks deze prestatieproblemen met split-screen, wordt de coöpfunctie van Baldur's Gate 3 over het algemeen geprezen. De game biedt een rijke coöp-ervaring en ondersteunt meerdere spelers online en in split-screen-modus. Larian Studios heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de game in beide modi soepel functioneert.

In IGN's recensie van Baldur's Gate 3 kreeg de game een perfecte score van 10, waarbij de tactische RPG-gevechten, het meeslepende verhaal, de goed ontwikkelde personages, de gepolijste filmische presentatie en een wereld die verkenning en creativiteit aanmoedigt worden geprezen.

