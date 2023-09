Twee leden benoemd tot lid van de Digital Games Tax Offset Advisory Board van de Australische overheid

De Australische federale regering heeft de benoeming aangekondigd van twee leden in de adviesraad voor de nieuwe Digital Games Tax Offset (DGTO) van het land. De DGTO biedt game-ontwikkelaars een belastingvermindering van 30% op lokale ontwikkelingskosten die een drempel van AUD $ 500,000 bereiken.

De aangestelden, Johanna Egger en Morgan Jaffit, zullen een ambtstermijn van drie jaar vervullen en de regering begeleiden bij DGTO-aanvragen. Johanna Egger is bestuurslid van de Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) en algemeen directeur van digitale studio Two Bulls. Morgan Jaffit is adviserend uitvoerend producent bij Weta Workshop en heeft met verschillende studio's gewerkt, zoals Defiant Development en Spitfire Interactive.

Tony Burke, minister van Kunst, sprak in een persbericht zijn steun uit voor de benoemingen, waarin hij stelde dat Australië een trotse geschiedenis heeft op het gebied van game-ontwikkeling en dat hij de toekomstige groei en ontwikkeling van het land wil verzekeren. Hij gelooft dat Johanna en Morgan, met hun uitgebreide ervaring in de gaming- en digitale creatieve industrie, waardevolle expertise zullen inbrengen in het bestuur.

De Federal Digital Games Tax Offset werd aanvankelijk in 2021 aangekondigd door de regering van Morrison en werd medio 2023 geïmplementeerd door de Albanese regering. Het maakt deel uit van een bredere inspanning om de groei in de Australische game-ontwikkelingsindustrie aan te moedigen en internationale studio's aan te trekken. Andere op de staat gebaseerde kortingen en subsidieprogramma's, zoals die in Queensland, New South Wales, Victoria en South Australia, ondersteunen ook de ontwikkeling van games op verschillende niveaus.

Naast de belastingcompensatie blijven kleinere subsidieprogramma's, zoals het Games: Expansion Pack van Screen Australia en het First Nations Game Studio Fund, ondersteuning bieden aan onafhankelijke game-ontwikkelaars. Deze initiatieven zijn bedoeld om de groei van de ontwikkeling van games voor solo- en kleine teams in Australië te bevorderen.

Bronnen:

– Persbericht van het kabinet van Tony Burke, minister van Kunsten

– Het Digital Games Tax Offset-programma (DGTO) van de Australische federale overheid