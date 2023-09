Australië neemt stappen om het delen van door AI gegenereerd materiaal over seksueel misbruik van kinderen te voorkomen

Australië implementeert nieuwe maatregelen om het delen van materiaal met seksueel misbruik van kinderen dat is gemaakt door kunstmatige intelligentie (AI) te voorkomen. De internettoezichthouder van het land, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, heeft aangekondigd dat er op verzoek van de regering een nieuwe code is opgesteld door industriegiganten Google en Bing. Deze code vereist dat zoekmachines ervoor zorgen dat dergelijke inhoud niet in de zoekresultaten verschijnt. Bovendien zal het AI-functies binnen zoekmachines verbieden synthetische versies van het materiaal te genereren, algemeen bekend als deepfakes.

Volgens Inman Grant heeft de snelle groei van generatieve AI-technologie de wereld overrompeld. Als gevolg hiervan dekte de bestaande code, opgesteld door Google en Bing, geen door AI gegenereerde inhoud, wat leidde tot de noodzaak van een herziene code. Inman Grant verklaarde: “Toen de grootste spelers in de branche aankondigden dat ze generatieve AI in hun zoekfuncties zouden integreren, hadden we een conceptcode die duidelijk niet langer geschikt was voor het doel. We hebben de sector gevraagd om het nog een keer te proberen.”

De implementatie van deze nieuwe code laat zien hoe het regelgevende en juridische landschap rond internetplatforms opnieuw wordt vormgegeven door het toenemende gebruik van AI-technologieën die automatisch realistische inhoud kunnen genereren. Google en Microsoft, het moederbedrijf van Bing, hebben nog niet gereageerd op de kwestie.

Naast het aanpakken van door AI gegenereerde inhoud heeft de Australische toezichthouder eerder veiligheidscodes geregistreerd voor verschillende internetdiensten, waaronder sociale media en smartphone-applicaties. Deze codes worden eind 2023 van kracht. De ontwikkeling van veiligheidscodes voor internetopslag en privéberichtendiensten is ook aan de gang, maar stuit op weerstand van privacyvoorvechters wereldwijd.

