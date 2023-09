Volgens onderzoek heeft minder dan de helft van de Australiërs een 5G-telefoon

By

Volgens recent onderzoek van prijsvergelijkingswebsite Finder heeft slechts 46% van de Australiërs die mobiele telefoons gebruiken een apparaat dat een 5G-verbinding kan ontvangen. Deze bevinding is gebaseerd op de Consumer Sentiment Tracker, een live-enquête onder meer dan 53,000 Australiërs. Uit het onderzoek bleek ook dat 24% van de respondenten geen 5G-dekking wil, terwijl 8% toegaf niet te weten wat 5G is. 22% van de deelnemers sprak echter de wens uit om in de toekomst te upgraden naar een 5G-telefoon.

Bovendien komt het onderzoek op een moment dat de 3G-netwerken hun einde naderen. Grote telecombedrijven in Australië, zoals Vodafone, Telstra en Optus, hebben plannen aangekondigd om hun 3G-netwerken te sluiten en de technologie opnieuw te ontwikkelen om hun nieuwere 4G- en 5G-netwerken te verbeteren. Vodafone zal zijn 3G-netwerk op 15 december sluiten, gevolgd door Telstra in juni 2024 en Optus in september 2024.

Deskundigen suggereren dat personen met oudere apparaten binnenkort moeten upgraden, anders lopen ze het risico de connectiviteit te verliezen. Dit geldt ook voor iPhone-bezitters, aangezien modellen ouder dan iPhone 6 alleen toegang hebben tot 3G, dat volgend jaar niet langer wordt ondersteund. De uitschakeling van 3G zal ook gevolgen hebben voor niet-telefoonapparatuur, zoals beveiligingssystemen, medische alarmen, EFTPOS-machines en de startsystemen op afstand van sommige auto's. Personen die afhankelijk zijn van dergelijke apparaten wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun fabrikanten of netwerkproviders om te bepalen of zij hierdoor getroffen worden.

Degenen die de afgelopen jaren hun mobiele telefoon hebben gekocht, hoeven zich echter geen zorgen te maken, want zelfs als hun apparaten 5G niet ondersteunen, zullen ze geen gevolgen ondervinden van de uitschakeling van 3G. Mobiele netwerken worden doorgaans ongeveer elke tien jaar geüpgraded, waarbij oudere netwerken worden uitgefaseerd. 5G, de vijfde generatie mobiele netwerken, werd voor het eerst geïntroduceerd in 2019 en de verwachting is dat 6G tegen het einde van het decennium zal worden geïntroduceerd.

Over het geheel genomen benadrukt het onderzoek het huidige landschap van mobiele connectiviteit in Australië, waarbij minder dan de helft van de bevolking 5G-telefoons gebruikt. Naarmate de technologie vordert, wordt het voor individuen van cruciaal belang om hun apparaten up-to-date te houden om ononderbroken connectiviteit en toegang tot de nieuwste netwerkmogelijkheden te garanderen.

