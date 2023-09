De Augusta County Library biedt lessen in technische alfabetisering

De Augusta County Library in Fishersville, Virginia, zal dit najaar technische alfabetiseringslessen verzorgen voor mensen van alle niveaus. Op de steeds virtuelere arbeidsmarkt van vandaag is er een groeiende behoefte aan vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid om ervoor te zorgen dat individuen over de noodzakelijke technologische vaardigheden beschikken. Deze vaardigheden variëren van basistaken zoals het verzenden van e-mails tot het beschermen van zichzelf tegen cyberoplichting en phishing-pogingen.

Met de steun van een AT&T-subsidiefonds wil de Augusta County Library samenwerken met de gemeenschap om zowel algemene digitale kennis als gespecialiseerde vaardigheden aan te bieden. Rachael Phillips, manager diensten voor volwassenen bij de bibliotheek, benadrukt het belang van digitale geletterdheid in de huidige samenleving. Zonder deze vaardigheden kunnen individuen achterop raken op de arbeidsmarkt en moeite hebben met de dagelijkse activiteiten in een door technologie gedreven wereld.

De lessen van de Augusta County Library zijn gratis, maar de ruimte is beperkt. Phillips moedigt iedereen die geïnteresseerd is in deelname aan om de website van de bibliotheek te bezoeken of te bellen om een ​​afspraak te maken. De lessen zullen zich richten op de basisbeginselen van cyberbeveiliging, kennismaking met apparaten zoals Android- en Apple-apparaten, en het opbouwen van fundamentele vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid.

Deze lessen zijn vooral nuttig voor ouderen en mensen die opnieuw in de gemeenschap komen. Phillips legt uit dat veel mensen moeite hebben met het leren gebruiken van internetapparaten, wat kan leiden tot ontmoediging tijdens het zoeken naar werk en bij dagelijkse activiteiten. Door deze lessen aan te bieden, probeert de Augusta County Library de digitale kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat leden van de gemeenschap over de nodige vaardigheden beschikken om te gedijen in een steeds digitalere wereld.

Concluderend erkent de Augusta County Library het belang van vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid en streeft zij ernaar middelen en lessen te bieden om individuen te helpen deze vaardigheden te verwerven of te versterken. Met de steun van de gemeenschap en het AT&T-subsidiefonds maakt de bibliotheek digitale geletterdheid voor iedereen toegankelijk, ongeacht vaardigheidsniveau of leeftijd.

Bron: WHSV (geen URL opgegeven)