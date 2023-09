Audemars Piguet onthult nieuwe releases in vijf collecties

Audemars Piguet heeft onlangs een reeks nieuwe uurwerken geïntroduceerd in vijf verschillende collecties, waarmee hun toewijding aan innovatie en vakmanschap wordt getoond. Tot de hoogtepunten behoren de Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, de High Jewelry Royal Oak, de Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, de Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic en de Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

De Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin maakt nu gebruik van titanium en bulk metallic glas (BMG) in de constructie, waardoor het een uniek en hypermodern uiterlijk krijgt. De combinatie van deze materialen was voor het eerst te zien in het Only Watch-aanbod van het merk voor 2021 en is nu opgenomen in de reguliere collectie. De nieuwe editie wordt aangedreven door het kaliber 7121, ter vervanging van het vorige kaliber 2121.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een vleugje luxe, heeft Audemars Piguet vier hoge sieradenversies van de klassieke Royal Oak geïntroduceerd. Deze modellen zijn voorzien van de zeldzame en zeer technische sneeuwsetting, die een lichtgevend effect toevoegt aan het iconische ontwerp. Deze uurwerken zijn verkrijgbaar in 18-karaats wit- of roze goud en in twee maten en combineren elegantie met draagbaarheid.

Ter voortzetting van de viering van het 50-jarig jubileum van de Royal Oak heeft het merk de Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked in geel goud gelanceerd. Deze nieuwe toevoeging behoudt hetzelfde DNA als de eerder uitgebrachte versies van roze goud en roestvrij staal, met de nadruk op transparantie en verfijnd vakmanschap. Het gebruikte uurwerk is van het kaliber 7124, dat met slechts 2.7 mm opvallend dun is.

Ter herdenking van het 30-jarig jubileum van de Royal Oak Offshore heeft Audemars Piguet twee nieuwe modellen onthuld in keramiek, titanium en goud. Deze uurwerken herinterpreteren de Ref. 2020CE en worden aangedreven door het kaliber 26405, een zelfopwindend geïntegreerd chronograafuurwerk met een flyback-functie.

Ten slotte presenteert Audemars Piguet, voor wie op zoek is naar technische uitmuntendheid, voor het eerst twee nieuwe versies van de Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie in zwart keramiek. Deze horloges zijn voorzien van de gepatenteerde Supersonnerie-technologie van het merk, die uitzonderlijke akoestische prestaties garandeert. Deze uurwerken, aangedreven door het kaliber 2953, combineren geavanceerde technologie en traditionele afwerking.

Audemars Piguet blijft de grenzen van het horlogemaken verleggen met hun nieuwste releases en biedt liefhebbers een breed scala aan opties die zowel hun technische expertise als artistieke flair laten zien.

