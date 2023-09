Het Valkyrie LMH-programma keert terug met Aston en Heart of Racing Partnership

Na meer dan drie jaar stilstand zal het Valkyrie LMH-programma opnieuw worden geactiveerd via een partnerschap tussen Aston Martin en het Amerikaanse team Heart of Racing. Aston Martin en Heart of Racing sluiten naar verluidt een deal om de Valkyrie LMH-auto in 2021 op het circuit te brengen.

Aston Martin is in gesprek met leveranciers en stelt een team samen om toezicht te houden op het programma, waaronder voormalig Williams F1-technisch directeur Adam Carter. Hoewel Aston Martin de heropleving van de Valkyrie LMH niet heeft bevestigd, benadrukte het bedrijf zijn sportwagenrace-DNA en zijn toewijding aan het evalueren van opties in het evoluerende autosportlandschap.

Heart of Racing-teambaas Ian James sprak de wens van het team uit om door te stromen naar de topklasse van de internationale sportwagenraces, maar verklaarde dat er nog geen overeenkomst is bereikt of getekend. Heart of Racing is dit jaar met Aston Martin al uitgegroeid tot het World Endurance Championship (WEC).

De Valkyrie-raceauto zal naar verwachting deelnemen aan zowel het WEC als de International Motor Sports Association (IMSA). De auto zal worden aangedreven door een 6.5-liter V12-motor die in samenwerking met Cosworth is ontwikkeld en vergelijkbaar is met de motor die wordt gebruikt in de straatversie van de Valkyrie.

Het Valkyrie-programma werd opgeschort toen op LMP2 gebaseerde LMDh-auto's werden opgenomen in de Hypercar-divisie van het WEC. Aston Martin heeft echter besloten het programma nieuw leven in te blazen naar aanleiding van hints van Lawrence Stroll, eigenaar van Aston Martin, over een terugkeer op hoog niveau naar Le Mans.

Aston Martin's laatste deelname aan de topklasse op Le Mans was met de AMR-One open LMP1 in 2011. Het Valkyrie-programma staat los van het Aston Martin Racing-bedrijf dat de op Lola gebaseerde DBR1/2 P1-coupé ontwikkelde.

