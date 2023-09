Assassin's Creed Mirage: een terugkeer naar de wortels van de franchise

By

Assassin's Creed heeft de afgelopen jaren wat veranderingen ondergaan, waarbij games als Odyssey en Valhalla afwijken van de kernelementen die de serie zo speciaal maakten. Het komende deel, Mirage, lijkt de franchise echter op de best mogelijke manier terug te brengen naar zijn roots.

Een van de opvallende kenmerken van Mirage is de setting. Voorbij zijn de uitgestrekte open wereldomgevingen van eerdere games, vervangen door een dicht en levendig Bagdad. De stad zelf voelt levend en karaktervol aan, met drukke straten, een levendige bazaar en onderling verbonden daken. Het verkennen van deze hypergedetailleerde speeltuin is een genot en de stad voelt echt als een eigen karakter.

Mirage introduceert ook een vernieuwd bekendheidssysteem, waardoor het een grotere uitdaging wordt om detectie te voorkomen. Bewakers reageren op je aanwezigheid en burgers zullen je erop wijzen als je er niet bij betrokken bent. Hoe meer problemen je veroorzaakt, hoe meer vijanden je tegenkomt, inclusief boogschutters en zwaar gepantserde bewakers. Dit systeem voegt een leuke uitdaging toe aan het spel en brengt het klassieke Assassin's Creed-gevoel terug.

Combat in Mirage behoudt enkele mechanismen uit recente inzendingen, maar met verbeteringen. Vijandelijke niveaus en schadeaantallen zijn vervangen door gezondheidsbalken, counteren en ontwijkingsrollen. De gevechten voelen uitdagender en reactiever aan en vereisen strategie en nauwkeurige timing. Vooral stealth-gevechten schitteren in Mirage. Bewegen in de schaduw en verborgen blijven voelt lonend en boeiend, wat doet denken aan de begindagen van de serie.

Assassin's Creed Mirage brengt de serie terug naar zijn op stealth gerichte wortels en legt vast wat de franchise in de eerste plaats zo populair maakte. Hoewel sommigen de RPG-elementen misschien missen, bieden de gerichte setting, de intuïtieve bediening en de plezierige stealth-gameplay een terugkeer naar de vorm van de serie.

