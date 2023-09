“Assassin’s Creed Mirage brengt de serie terug naar zijn stealth-roots”

By

Assassin's Creed Mirage markeert een terugkeer naar het originele stealth-actieformaat waaruit de serie is geboren. In tegenstelling tot zijn recente voorgangers, die neigden naar actie-RPG-gameplay, brengt Mirage spelers terug naar het Midden-Oosten met zijn labyrintische stadsstraten en de nadruk op stealth en parkour.

Voorbij zijn de wapen- en pantserschadeniveaus en grote open ruimtes. Mirage moedigt spelers aan zich onopvallend te houden, over daken te navigeren en te vertrouwen op hulpmiddelen en hulp van burgers om mogelijkheden voor infiltratie te creëren. De game biedt een balans tussen het verkennen van locaties, planning, onderzoek en flitsend zwaardvechten.

Mirage volgt het verhaal van hoofdrolspeler Basim, een straatdief die huurmoordenaar is geworden, terwijl hij verschillende missies onderneemt, zowel hoofd- als nevenmissies, om informatie te verzamelen en doelen te vermoorden. De game concentreert zich op de plannings- en onderzoeksfasen van deze missies, waardoor een gevoel van speurwerk in de gameplay wordt geïnjecteerd.

Het objectieve ontwerp van Mirage stelt spelers in staat te vertrouwen op contextuele aanwijzingen in plaats van op specifieke markeringen, waardoor ze worden aangemoedigd meer aandacht aan hun omgeving te besteden en zich onder te dompelen in de spelomgeving. De afwezigheid van een minikaart versterkt dit effect nog verder.

De stadslocaties in Mirage stellen spelers voor de uitdaging om vrije benaderingen van stealth en strategische planning te vinden. Met dichte en geclusterde straten voelen zelfs de kleinste beperkte gebieden aan als ondoordringbare forten. Spelers moeten bewakingsroutes observeren, afleiding gebruiken en vijanden strategisch uitschakelen om verder te komen in de missies.

Zakkenrollen wordt een essentiële vaardigheid in Mirage en beloont spelers met geld en tokens die kunnen worden gebruikt om gunsten te kopen, bewakers om te kopen en nieuwe opties en paden te ontgrendelen. Bovendien helpen gereedschappen zoals rookbommen en messen, evenals de nieuwe Assassin Focus-vaardigheid, waarmee Basim meerdere doelen tegelijk kan teleporteren en vermoorden, bij het overwinnen van uitdagende vijandelijke ontmoetingen.

Assassin's Creed Mirage brengt de serie met succes terug naar zijn roots en levert een meeslepende en meeslepende stealth-ervaring op die teruggrijpt op het plezier en de sfeer van de originele games.

