Assassin's Creed Mirage: een terugkeer naar detective-gameplay

Assassin's Creed Mirage biedt een terugkeer naar de roots van de serie, met de nadruk op sociale stealth en onderzoek. De game dient als een reset en een mogelijke koerscorrectie voor de franchise. De eerste gameplay-ervaring toont de bekende elementen die Assassin's Creed populair hebben gemaakt, terwijl ook wordt benadrukt waarom de serie in de loop van de tijd is geëvolueerd.

De preview van het spel bestaat uit drie niet-opeenvolgende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk verkennen spelers de straten van Bagdad als Basim Ibn Ishaq, een getalenteerde straatdief die later mentor wordt in Valhalla. De gameplay omvat boodschappen doen, zakkenrollen en het doorkruisen van de daken van een prachtig gedetailleerde stad.

De demo ontmoedigt side-quests, maar stelt spelers in staat om te communiceren met Basims buren en mededieven, samen met de katten van de stad. Het intieme gevoel van deze eerste hoofdstukken weerspiegelt de essentie van Origins, het beste deel van de serie. De kaart van het spel omvat Bagdad, maar ook afgelegen provincies en onrustige gebieden, waardoor spelers de kans krijgen een enorme wereld te verkennen.

Het tweede hoofdstuk introduceert Basims initiatie in de Hidden Ones, zijn eerste zwaardsmeedwerk en het gevechtssysteem van Mirage. Hoewel het gevecht visueel aantrekkelijk is, volgt het een bekend patroon van aanvallen, ontwijken, pareren en tegenaanvallen. Hoewel de choreografie uniek is, lijken de mechanica op eerdere inzendingen in de serie.

Het laatste en langste hoofdstuk dompelt spelers onder in een missie die uit meerdere stappen bestaat. Als Basim is het doel om een ​​machtige koopman te vermoorden die onder verdachte omstandigheden in Bagdad aankomt. Deze missie vereist het verzamelen van informatie op lokaal niveau, wat doet denken aan eerdere Assassin's Creed-games.

Mirage benadrukt Basims rol als detective en een Robin Hood-achtige figuur, waarbij hij zijn connectie met de bevolking van Bagdad gebruikt om zijn doelen te bereiken. De gameplay-mechanica kan echter kieskeurig zijn, met problemen bij het beklimmen van muren en onbedoeld springen. De verplaatsingsmechanismen interfereren soms met stealth-sequenties, waardoor de locatie van de speler onbedoeld wordt onthuld.

Ondanks deze tekortkomingen biedt Assassin's Creed Mirage een nostalgische terugkeer naar de detective-gameplay van de serie, en biedt het een verfrissende verandering van tempo ten opzichte van de recente afleveringen gericht op enorme werelden en voortgangssystemen.

