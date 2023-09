Assassin's Creed Mirage: een terugkeer naar de wortels van de Assassin's Creed-serie

Assassin's Creed Mirage markeert een belangrijke mijlpaal voor Ubisoft Bordeaux, aangezien het de eerste keer is dat de studio de ontwikkeling van een volledige game-release leidt. Bekend om hun werk aan Valhalla's Wrath of the Druids DLC, werd Bordeaux gekozen om de slankere en meer gefocuste Mirage te ontwikkelen, die oorspronkelijk bedoeld was als DLC voor Valhalla voordat het een op zichzelf staand avontuur werd. Mirage speelt zich af in de historische stad Bagdad en wil terugkeren naar de wortels van de Assassin's Creed-serie en een eerbetoon brengen aan het originele spel.

Een van de belangrijkste aspecten van Mirage is de nadruk op stealth en scouting, waardoor de klassieke Assassin's Creed-gameplay terugkomt. Sociale vermenging is teruggekeerd, waardoor spelers naadloos op kunnen gaan in de drukte en door de drukke straten van de Ronde Stad van Bagdad kunnen navigeren. Parkour is ook een opvallend kenmerk, omdat spelers de stad kunnen doorkruisen via daken en acrobatische bewegingen kunnen uitvoeren om gevechten te vermijden. Bovendien is snel reizen naar gesynchroniseerde uitkijkpunten beschikbaar voor degenen die de voorkeur geven aan een snellere manier van transport.

De Ronde Stad zelf is een indrukwekkende omgeving, met grachten, groen en aparte wijken met een architectuur die doet denken aan de eerste Assassin's Creed-game. Elk district biedt een unieke ervaring, zoals Karkh, een bruisende marktstad, en Abbasiyah, de thuisbasis van The House of Wisdom, waar geleerden wiskunde en filosofie studeren. De aandacht voor detail in het ontwerp van de stad draagt ​​bij aan de meeslepende ervaring van Mirage.

Naast de stad introduceert Mirage ook gebieden die bekend staan ​​als The Wilderness, waardoor een meer open en uitgestrekte omgeving ontstaat, vergelijkbaar met de moderne Assassin's Creed-spellen. Deze gebieden bieden een verfrissende verandering van tempo en zijn niet nodig om te verkennen voor de belangrijkste verhaalgedreven ervaring van Mirage. Of spelers nu de voorkeur geven aan de besloten stedelijke omgeving of de open wildernis, Mirage biedt het beste van twee werelden.

Hoewel Mirage zich vooral richt op de ervaringen van Basim Ibn Ishaq in Bagdad, spelen er ook momenten in de hedendaagse verhaallijn. Deze momenten zijn echter beperkt, waarbij de nadruk vooral ligt op de reis van Basim. Een andere opmerkelijke locatie in het spel is het fort van Alamut, dat dient als oefenterrein voor de Hidden Ones en knipoogt naar eerdere Assassin's Creed-verhalen.

Mirage introduceert nieuwe gameplay-mechanismen, zoals een bekendheidssysteem, waarbij NPC's reageren op de acties van de speler. Mislukte taken zoals zakkenrollen kunnen ertoe leiden dat NPC's bewakers waarschuwen en de bekendheid van de speler vergroten. Om detectie te voorkomen, kunnen spelers strategieën gebruiken zoals het omkopen van muzikanten om afleiding te creëren of als laatste redmiddel een gevecht aangaan.

Assassin's Creed Mirage biedt iets voor zowel oude fans als nieuwkomers in de franchise. Fans zullen de paaseieren en verwijzingen naar de bredere Assassin's Creed-overlevering waarderen, terwijl nieuwkomers de serie kunnen betreden met Mirage als hun eerste ervaring. Met de focus op stealth, parkour en een terugkeer naar de roots van de serie, staat Mirage klaar om een ​​spannend en meeslepend Assassin's Creed-avontuur te leveren.

