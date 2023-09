Assassin's Creed Mirage: een terugkeer naar de wortels van de serie

De release van vroege previews voor Assassin's Creed Mirage suggereert dat de game een langverwachte terugkeer naar de roots van de historische fictiereeks zal markeren. In de loop der jaren is de Assassin's Creed-franchise verder gegroeid dan het oorspronkelijke uitgangspunt en is het vol geraakt met complexe plots, verwarrende kaarten, langdurige gameplay en talloze side-quests. Mirage lijkt daar echter verandering in te brengen door een gestroomlijnde en stealth-gerichte ervaring aan te bieden.

Mirage fungeert als een prequel op zijn voorganger, Valhalla, en draait om de 9e-eeuwse dief en mythologische bovenmenselijke reïncarnatie, Basim Ibn Ishaq, terwijl hij door de bruisende stad Bagdad navigeert. Ubisoft beloofde dat Mirage ‘intiemer’ zou zijn, met een kortere speeltijd van ongeveer 20 uur en een meer lineaire verhaallijn vergeleken met Valhalla.

De eerste reacties van spelers waren grotendeels positief. De previews benadrukken de terugkeer van de klassieke Assassin's Creed stealth-gameplay, met een meer gerichte kaart die spelers niet overweldigt met een groot aantal iconen. IGN beschrijft dat de game de serie op de best mogelijke manier terugbrengt naar zijn roots, terwijl GameRant vermeldt dat Mirage zowel pure stealth als de “het is stealth als niemand leeft om erover te vertellen”-methode beloont.

Sommige critici merken echter op dat het gevechtssysteem van Mirage eenvoudig aanvoelt en innovatie ontbeert. Het gevecht bestaat uit dezelfde bekende aanvals-, ontwijk-, parry- en tegenaanvalroutine die je in veel third-person-games ziet. De vaardighedenboom lijkt ook weinig inspirerend, waarbij de nadruk ligt op verbeteringen aan de adelaar-metgezel van de hoofdpersoon en inventarisbeheer in plaats van het introduceren van opwindende nieuwe vaardigheden.

Ondanks deze kleine nadelen suggereren de algemene indrukken dat Mirage de essentie weergeeft van wat de Assassin's Creed-serie in de eerste plaats populair maakte. De nieuwe setting en de nadruk op sociale stealth-mechanismen zorgen voor een nostalgische ervaring voor fans die op zoek zijn naar een terugkeer naar de roots van de franchise.

Assassin's Creed Mirage verschijnt op 5 oktober voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en Windows.

