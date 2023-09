Chinees verbod op iPhones weegt op Aziatische aandelen

Aandelen in Azië zullen naar verwachting een door technologie aangestuurde daling op Wall Street volgen, omdat de zorgen over de impact van een Chinees verbod op Apple's iPhones toenemen. De aandelenbenchmarks in Japan en Hong Kong zijn gedaald, terwijl die voor Australië en de VS in de vroege handel in Azië vlak blijven. De Nasdaq 100 daalde toen de aandelen van Apple daalden, waardoor 190 miljard dollar aan waarde wegvaagde. Het Chinese verbod op iPhones zal zich naar verwachting uitbreiden naar door de overheid gesteunde instanties, staatsbedrijven en diverse staatsbedrijven en door de overheid gecontroleerde organisaties. Dit brengt niet alleen uitdagingen met zich mee voor Apple, maar ook voor andere grote technologiebedrijven die sterk afhankelijk zijn van China.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Apple aanzienlijke financiële gevolgen zal ondervinden van de beperkingen, aangezien overheidsfunctionarissen de producten van het bedrijf waarschijnlijk al mijden, kunnen de bredere gevolgen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het land waar de meeste iPhones worden geassembleerd. De aanhoudende groei van de technologie-industrie, aangedreven door kunstmatige intelligentie en speculatie over de renteverhogingen van de Federal Reserve, heeft geleid tot stijgende waarderingen. Sommige deskundigen suggereren dat de sector rijp is voor een correctie.

Handelaren houden ook de Amerikaanse economische cijfers nauwlettend in de gaten, met name de solide cijfers over werkloosheidsuitkeringen, die de argumenten voor de Fed versterken om de rente hoog te houden. Ambtenaren van de Federal Reserve zullen gegevens moeten analyseren om te beslissen over de toekomst van de rentetarieven. Ondertussen heeft de euro zich teruggetrokken als gevolg van de zwakke groei in de eurozone, en heeft de binnenlandse yuan een dieptepunt in bijna zestien jaar bereikt, te midden van toenemend pessimisme ten aanzien van de Chinese economie. De olieprijzen zijn ook voor de tweede dag op rij gedaald na een rally van negen sessies.

Samenvattend heeft het Chinese verbod op iPhones aanleiding gegeven tot bezorgdheid in de technologie-industrie, wat heeft geleid tot een daling van de Aziatische aandelen. De impact op Apple is misschien beperkt, maar de bredere gevolgen voor technologiebedrijven die afhankelijk zijn van China kunnen aanzienlijk zijn. Bovendien dragen andere factoren, zoals de hoge waarderingen en de Amerikaanse economische cijfers, bij aan de marktvolatiliteit.