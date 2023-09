Samenwerking tussen Japan en ASEAN op het gebied van digitale transformatie

By

In het huidige digitale tijdperk ervaart de wereld een toename van techno-nationalisme, protectionisme en de fragmentatie van technologieën. In het licht van deze uitdagingen zou samenwerking tussen Japan en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) op het gebied van digitale transformatie een belangrijke rol kunnen spelen bij het vaststellen van multilaterale regels voor digitaal bestuur.

Maria Monica Wihardja, gastonderzoeker aan het ISEAS-Yusof Ishak Instituut in Singapore, is van mening dat deze samenwerking het potentieel heeft om als spil te dienen voor het effectief aanpakken van de bovengenoemde kwesties. Wihardja, die in 2023 de Nikkei Asia Scholarship ontving voor veelbelovende onderzoekers en economen uit de ASEAN, China en India, benadrukt het belang van het vaststellen van multilaterale regels om een ​​coherente en inclusieve benadering van digitaal bestuur te garanderen.

Digitale transformatie omvat de diepgaande veranderingen die worden veroorzaakt door de adoptie en integratie van digitale technologieën in verschillende aspecten van de samenleving en de economie. Het omvat ontwikkelingen op gebieden als data-analyse, kunstmatige intelligentie, cloud computing en het internet der dingen. Deze technologische vooruitgang heeft het potentieel om de economische groei te stimuleren, de productiviteit te verhogen en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

De opkomst van techno-nationalisme en protectionisme stelt de mondiale digitale economie echter voor aanzienlijke uitdagingen. Landen geven steeds meer prioriteit aan hun nationale belangen en voeren beleid uit dat de mondiale stroom van gegevens en technologieën belemmert. Deze versnippering van technologieën bedreigt niet alleen de innovatie, maar ondermijnt ook de inspanningen om urgente mondiale problemen, zoals klimaatverandering en volksgezondheid, aan te pakken.

Door de samenwerking tussen Japan en de ASEAN, een regio die bekend staat om zijn dynamische digitale landschap en groeiende digitale economie, te bevorderen, kunnen multilaterale regels voor digitaal bestuur worden ontwikkeld. Deze samenwerking zou niet alleen een open en inclusieve benadering van digitale transformatie bevorderen, maar ook helpen de kloof tussen verschillende nationale regelgevingskaders te overbruggen.

Concluderend kan worden gesteld dat het partnerschap tussen Japan en ASEAN op het gebied van digitale transformatie het potentieel heeft om multilaterale regels inzake digitaal bestuur vast te stellen. Deze samenwerking is van cruciaal belang bij het overwinnen van de uitdagingen die voortvloeien uit het toenemende techno-nationalisme, protectionisme en de fragmentatie van technologieën. Door samen te werken kunnen Japan en de ASEAN zorgen voor een samenhangende en inclusieve benadering van digitaal bestuur, waardoor de economische groei wordt gestimuleerd en mondiale problemen worden aangepakt.

Definities:

– Techno-nationalisme: het prioriteren van nationale belangen bij de ontwikkeling en controle van opkomende technologieën.

– Protectionisme: het opleggen van handelsbelemmeringen en beleid om binnenlandse industrieën te beschermen tegen buitenlandse concurrentie.

