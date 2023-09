De Valencia Digital Summit 2023: de toekomst vormgeven met kunstmatige intelligentie

De Valencia Digital Summit (VDS2023) moet een baanbrekend evenement worden dat waardevolle inzichten zal opleveren in het huidige en toekomstige landschap van kunstmatige intelligentie (AI). Als transformatieve technologie is AI snel uitgegroeid tot een krachtige kracht bij het stimuleren van innovatie en het hervormen van verschillende aspecten van de samenleving, waaronder het sociale, economische en institutionele welzijn.

Het internationale tech-evenement, georganiseerd door Startup Valencia, vindt plaats op 26 en 27 oktober in de Stad van Kunsten en Wetenschappen in Valencia, Spanje. Het zal experts uit de industrie, onderzoekers, innovators, academici, investeerders en institutionele leiders van over de hele wereld samenbrengen. Door middel van een reeks lezingen en debatten wil de top laten zien hoe AI een integraal onderdeel van ons leven wordt en de deelnemers inzicht geven in de toekomst van werk, onderwijs, organisatorische evolutie en gezondheidszorg.

Tijdens het evenement zullen panels en discussies plaatsvinden over diverse onderwerpen die verband houden met AI. In één panel, getiteld ‘Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success’, zullen experts hun ervaringen delen met het inzetten van AI om het concurrentievermogen in hun respectieve sectoren te vergroten. Een ander panel, ‘AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market’, zal investeringsmogelijkheden in de dynamische AI-markt verkennen.

De Valencia Digital Summit zal ook de convergentie van technologie en creativiteit, de impact van innovatie en toekomstige trends op het gebied van reizen benadrukken. Het zal zich verdiepen in het revolutionaire potentieel van AI op het gebied van technische ondersteuning en zal ingaan op belangrijke ethische overwegingen die verband houden met het benutten van de macht van AI en tegelijkertijd het hooghouden van menselijke waarden en sociaal welzijn.

De top zal naar verwachting meer dan 10,000 bezoekers trekken uit meer dan 80 landen, waaronder 400 internationale investeerders met een portefeuille van meer dan € 8 miljard. Ondersteund door organisaties als HP, Telefónica, Banco Sabadell en de Spaanse regering zal de top dienen als een platform voor startups om in contact te komen met investeerders en samenwerkingspartners.

De groei van de Valencia Digital Summit is opmerkelijk geweest, met een stijging van 1,500% in het aantal bezoekers sinds de oprichting ervan in 2018. Deze groei heeft het Valenciaanse ecosysteem verstevigd als het derde grootste in Spanje in termen van investeringsvolume, met meer dan 1,200 startups en meer dan De afgelopen jaren is € 700 miljoen geïnvesteerd.

Startup Valencia, de organisator van het evenement, is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het promoten en vertegenwoordigen van het Valenciaanse technologie- en innovatie-ecosysteem. Het heeft meer dan 350 medewerkers verzameld en geniet steun van opmerkelijke partners zoals onder meer Google, HP, Banco Sabadell en Telefónica.

De Valencia Digital Summit 2023 belooft een baanbrekend evenement te worden, waarbij leiders en visionairs uit de sector samenkomen om het enorme potentieel van kunstmatige intelligentie en de impact ervan op de samenleving te verkennen. Het zal de toekomst van AI en de integratie ervan in verschillende sectoren de komende jaren vormgeven.

