Apple heeft dinsdag aangekondigd dat het koolstofneutrale versies van drie van zijn Apple Watch-modellen introduceert als onderdeel van zijn streven om in 2030 koolstofneutraal te zijn. Deze nieuwe modellen zullen een groen logo op de doos hebben om hun duurzaamheid aan te duiden.

Het grootste deel van de emissiereductie bij deze horloges komt voort uit het gebruik van schone elektriciteit tijdens het productieproces. Apple onthulde dat 300 van zijn leveranciers zich ook hebben geëngageerd om schone energie te gebruiken voor de productie van Apple.

Het transportnetwerk van Apple, dat sterk afhankelijk was van vliegtuigen, bleef echter een belangrijke bron van emissies. Om dit aan te pakken, is Apple van plan om meer horloges per boot, trein en andere niet-luchtvervoermiddelen te vervoeren om de uitstoot te verminderen.

Voor de drie COXNUMX-neutrale Apple Watch-modellen zal de helft van de zendingen per gewicht worden vervoerd via niet-luchtvervoer. Leidinggevenden van Apple verklaarden dat deze verschuiving zal helpen het brandstofverbruik te verminderen en minder COXNUMX-uitstoot te creëren.

Door deze transportmethode te gebruiken, streeft Apple naar een lagere uitstoot dan eerdere horlogemodellen. Voor de resterende uitstoot zal het bedrijf COXNUMX-compensatie kopen om de COXNUMX-neutraliteit te garanderen.

De Apple Watch Series 9, Apple Watch SE en Apple Watch Ultra 2 met het nieuwe groene logo zullen aanzienlijk lagere emissies hebben vergeleken met eerdere producten. Met name de nieuwe klimaatvriendelijkere aluminium Series 9 met een sportlusband zal na de wijzigingen van Apple nog 8.1 kg (18 lb) aan uitstoot hebben.

Daarnaast werkt Apple eraan om meer gerecyclede materialen in zijn producten te gebruiken. De nieuwe horloges zijn voorzien van op maat gemaakte legeringen van aluminium en titanium, gemaakt van gerecyclede materialen, en van batterijen die alleen gerecycled kobalt bevatten. Apple is van plan deze duurzame praktijken in de toekomst uit te breiden naar meer van zijn producten.

Ondanks de verschuiving naar duurzaamheid benadrukt Apple dat de COXNUMX-neutrale versies van zijn horloges hetzelfde geprijsd zullen worden als de standaardmodellen. Het bedrijf wil deze veranderingen haalbaar en repliceerbaar maken voor andere bedrijven.

