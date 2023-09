Het gerucht gaat dat Apple een nieuwe FineWoven-band voor Apple Watch uitbrengt

Geruchten suggereren dat Apple tijdens het iPhone 15-evenement van vandaag een nieuwe FineWoven-band voor de Apple Watch zal onthullen. Twitter-leaker Kosutami lekte afbeeldingen van de band, toonde het ontwerp ervan en suggereerde dat Apple mogelijk op weg was naar milieuvriendelijkere materialen voor zijn accessoires.

Speculaties geven aan dat Apple mogelijk zijn bestaande siliconenrubber, fluorelastomeer en leren bandjes zou kunnen vervangen door duurzame alternatieven. Dit sluit aan bij de voortdurende toewijding van het bedrijf aan verantwoordelijkheid voor het milieu.

Hoewel de beelden van de FineWoven-band een glimp geven van wat je kunt verwachten, zijn de eerste reacties gemengd. Sommige kijkers hebben hun bezorgdheid geuit over het uiterlijk van de band, omdat ze deze als dun en delicaat beschouwen in vergelijking met het eerdere leeraanbod. Het valt nog te bezien of het FineWoven-bandje zal voldoen aan de kwaliteitsnormen van Apple's eerdere accessoires.

We zullen tijdens het iPhone 15-evenement duidelijkheid krijgen over de authenticiteit van deze lekken en verdere details over de nieuwe Apple Watch-bandjes. Naast nieuwe bands wordt verwacht dat Apple ook de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 en de iPhone 15-reeks zal introduceren.

Houd ons in de gaten, want we behandelen alle aankondigingen van het Apple iPhone 15-evenement live. We bieden uitgebreide dekking voor de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 en watchOS 10.

Bronnen: Twitter-leaker Kosutami