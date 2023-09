Apple's M3-aangedreven MacBooks uitgesteld tot volgend jaar, voorspelt analist

Apple-analist Ming-Chi Kuo onthulde dat het onwaarschijnlijk is dat de langverwachte M3-aangedreven MacBooks voor het einde van dit jaar op de markt zullen komen. Hoewel er geen concrete geruchten zijn geweest over de lanceringsdatum van deze laptops van de volgende generatie, suggereerde Mark Gurman van Bloomberg eerder dat Apple de M3-chip zou kunnen introduceren in "instap-Macs" tijdens een evenement in oktober. Er wordt gespeculeerd dat de nieuwe 13-inch MacBook Pro, 13- en 15-inch MacBook Air en Mac Mini de M3-chip zouden kunnen bevatten, die naar verwachting efficiënter zal zijn met zijn 3nm-proces. Gurman gelooft dat deze producten het komende jaar zullen worden onthuld.

Het zou echter niet verrassend zijn als Apple zou besluiten de lancering van de MacBooks uit te stellen. Vorig jaar sloeg Apple de introductie van nieuwe Macs tijdens het evenement in oktober over en onthulde in plaats daarvan in januari de MacBook Pro met M2 Pro- en M2 Max-chips. Desondanks vermeldt Kuo specifiek MacBooks in zijn bericht, waarbij hij de mogelijkheid openlaat dat er in de herfst van 2023 een nieuwe iMac arriveert.

Er wordt lang uitgekeken naar de introductie van de M3-chip onder Apple-gebruikers en tech-enthousiastelingen. Er wordt verwacht dat het aanzienlijke verbeteringen zal opleveren op het gebied van prestaties en energie-efficiëntie in vergelijking met de vorige chips uit de M-serie. De overgang naar het eigen silicium van Apple is tot nu toe succesvol geweest, waarbij de M1-chip positieve recensies kreeg vanwege zijn indrukwekkende snelheid en energie-efficiëntie.

Hoewel de vertraging bij de release van de M3-aangedreven MacBooks sommigen misschien zal teleurstellen, geeft het Apple ook meer tijd om het product te verfijnen en een soepele overgang voor gebruikers te garanderen. Zoals altijd streeft Apple ernaar om toptechnologie en innovatieve functies in zijn apparaten te leveren.

Bronnen:

– Auteur: Emma Roth

– Afbeelding: Amelia Holowaty Krales / The Verge