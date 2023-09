Apple heeft naar verluidt de release van M3-aangedreven MacBooks uitgesteld

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo kunnen de plannen van Apple om dit jaar MacBooks met de nieuwe M3-processor op de markt te brengen, vertraging oplopen. Dit is in tegenspraak met eerdere berichten die suggereerden dat de nieuwe MacBooks in september beschikbaar zouden zijn. De geruchten werden aangewakkerd door de bewering van Bloomberg-verslaggever Mark Gurman dat Apple zijn gebruikelijke Mac-gerichte evenement in oktober zou terugschroeven, wat hintte op een mogelijke stille release van een nieuw product via een persbericht.

Apple organiseert doorgaans evenementen om de lancering van nieuwe chips aan te kondigen, dus het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf de M3 uitsluitend via een persbericht zou onthullen. Speculatie suggereert dat Apple de M3-chipset zou kunnen introduceren in een vernieuwde 24-inch iMac, aangezien dat toestel sinds 2020 niet meer is bijgewerkt en nog steeds de verouderde M1-chip gebruikt.

Wat het rapport van Kuo kracht bijzet is het feit dat Apple dit jaar al aandacht heeft besteed aan zijn Macs, met de aankondiging van een nieuwe 15-inch MacBook Air, Mac Studio en Mac Pro in juni. Ondanks de mogelijke vertraging is het duidelijk dat Apple zich voorbereidt op de release van M3-aangedreven apparaten. Uit rapporten blijkt dat Apple de N3 (3nm)-node van chipmaker TSMC, waarop naar verluidt de M3 is gebouwd, voor een jaar heeft veiliggesteld.

Als de M3 dit jaar wordt gelanceerd, zal deze naar verwachting slechts op een paar apparaten beschikbaar zijn, aangezien eerdere rapporten suggereren dat de M3 Pro- en M3 Max-modellen tot 2024 zullen worden uitgesteld. De M3 zal naar verwachting een aanzienlijke prestatieverbetering opleveren. Apple's line-up, die de incrementele upgrade van de M1 overtreft.

Tot nu toe heeft Apple geen officiële verklaringen afgelegd over de release van M3-aangedreven MacBooks. Historisch gezien houdt Apple zijn najaars-Mac-evenement half oktober, met aankondigingen de week ervoor. Het zal daarom niet lang meer duren voordat we meer informatie van het bedrijf hebben.

Bronnen:

– Luke Larsen / Digitale trends

- Bloomberg