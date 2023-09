iPhone 15 Pro Max begint nu bij $ 1,199 met 256 GB opslagruimte

De iPhone 15 Pro Max heeft een aantal grote veranderingen ondergaan, en met deze veranderingen komt een nieuwe startprijs van $ 1,199 voor het 256 GB-model. De Pro Max van vorig jaar begon bij $ 1,099, maar had slechts 128 GB opslagruimte. De nieuwe iPhone biedt meer opslagruimte, maar tegen een hogere prijs.

Apple zal zowel de iPhone 15 Pro als de 15 Pro Max op 22 september uitbrengen, met pre-orders vanaf aanstaande vrijdag. Er gaan al maanden geruchten rond dat Apple de prijs zou verhogen vanwege de line-upwijzigingen, zoals de introductie van een frame van geborstelde titaniumlegering en dunnere randen. De nieuwe iPhone 15 Pro Max beschikt ook over een snellere A17 SoC met geïntegreerde GPU die ray tracing ondersteunt.

Het is belangrijk op te merken dat de prijs van $1,199 voor het 256GB-model geen prijsverhoging is, aangezien Apple vorig jaar hetzelfde bedrag in rekening bracht voor dezelfde opslagcapaciteit. De goedkopere optie met 128 GB opslagruimte is echter niet langer beschikbaar.

Naast de prijs- en opslagwijzigingen heeft Apple ook enkele andere opmerkelijke updates voor zijn iPhones doorgevoerd. Het bedrijf heeft eindelijk de verouderde Lightning-poort vervangen door USB-C-poorten op zijn telefoons, inclusief de AirPods Pro. De USB-C-poort ondersteunt de snellere USB 3-standaard met overdrachtssnelheden tot 10 Gbps. Gebruikers moeten echter afzonderlijk een USB 3 type C-kabel aanschaffen.

Bovendien ondersteunt de iPhone 15-serie nu Qi2-opladen, de nieuwe oplaadstandaard van Apple op basis van het eigen MagSafe-opladen. De Pro-modellen hebben ook de oude bel-/trilschakelaar vervangen door een aanpasbare actieknop, vergelijkbaar met die op telefoons uit de Apple Watch Ultra-serie.

Naast de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max heeft Apple ook de iPhone 15 en 15 Plus modellen aangekondigd. Deze modellen zijn voorzien van het Dynamic Island en erven de A16 Bionic-chips van de Pro-modellen van vorig jaar. De vanafprijzen voor de iPhone 15 en 15 Plus blijven hetzelfde als vorig jaar, respectievelijk $799 en $899.

Over het geheel genomen heeft de nieuwe iPhone 15 Pro Max een hogere vanafprijs, maar biedt hij meer opslagruimte en een reeks nieuwe functies en verbeteringen vergeleken met zijn voorganger.

