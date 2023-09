Apple gaat de iPhone 15-line-up onthullen te midden van zorgen over de Chinese markttoegang en concurrentie

Verwacht wordt dat Apple vandaag zijn nieuwe iPhone 15-serie zal lanceren, terwijl hij te maken krijgt met uitdagingen op de Chinese markt en toegenomen concurrentie. De iPhone was vorig jaar goed voor meer dan de helft van de omzet van Apple, maar beperkingen op de markttoegang in China vormen een bedreiging voor het bedrijf. Bovendien zal Apple te maken krijgen met Huawei Technologies, zijn grootste rivaal op de Chinese markt voor premium smartphones, totdat Amerikaanse exportcontroles de telefoonactiviteiten van Huawei ontwrichten. Vorige week bracht Huawei de Mate 60 Pro uit, een high-end telefoon die gebruik maakt van Chinese chips, mogelijk in strijd met handelsbeperkingen opgelegd door de Amerikaanse overheid.

In een poging een voorsprong op Apple te krijgen, heeft Huawei extra functies toegevoegd, zoals bellen via de satelliet, waarbij gebruik wordt gemaakt van het door de Chinese overheid gesteunde netwerk. Hoewel Apple's huidige iPhone-assortiment satellietmogelijkheden omvat, zijn deze alleen bedoeld voor noodsituaties. Apple zal zich waarschijnlijk concentreren op zijn nieuwe productaanbod tijdens zijn evenement vandaag op het hoofdkantoor van Apple Park, met als belangrijkste verandering voor klanten de overstap van Apple's eigen 'Lightning'-oplaadkabels naar USB-C, in overeenstemming met de Europese regelgeving. Analisten voorspellen dat Apple deze verandering als een upgrade zal positioneren, waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere datasnelheden om video's van hoge kwaliteit over te dragen die op iPhones zijn opgenomen.

Analisten verwachten ook dat Apple nieuwe functies zal introduceren, zoals een 'periscoop'-cameratechnologie voor verbeterde zoommogelijkheden, verbeterde chips en titanium behuizingen. De belangrijkste vraag is of deze features gereserveerd zullen worden voor een nieuw high-end toestel of dat er ook kleinere upgrades zullen plaatsvinden naar goedkopere modellen. Deskundigen verwachten dat Apple de gemiddelde prijs per verkochte telefoon zal verhogen om de omzet te vergroten, maar het blijft onzeker of de prijzen over de hele linie zullen worden verhoogd of beperkt zullen blijven tot premiumversies. Ondanks een daling op de mondiale smartphonemarkt kende Apple in het tweede kwartaal van dit jaar de minste daling in de leveringen van de grote smartphonefabrikanten. De markt als geheel wordt echter nog steeds geconfronteerd met uitdagende omstandigheden.

Waarnemers zullen ook uitkijken naar eventuele aanwijzingen over de plannen van Apple op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft vragen gekregen over zijn bedoelingen met betrekking tot deze technologie, maar er zijn tot nu toe weinig aanwijzingen. Er blijft speculatie over de vraag of Apple een geavanceerde vorm van Siri zal presenteren of inzicht zal geven in zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen op dit gebied.

Bronnen:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/