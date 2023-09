Apple's iOS 17: wat u kunt verwachten van de nieuwste iPhone-update

De aankomende iOS 17-update van Apple zal aanzienlijke veranderingen op je iPhone brengen. De nieuwste versie van Apple's smartphonesoftware bevat updates voor apps zoals Berichten, Telefoon, FaceTime en Gezondheid, samen met de introductie van een nieuwe functie genaamd StandBy. Het is echter belangrijk op te merken dat iOS 17 alleen beschikbaar zal zijn voor iPhone Xs of nieuwere modellen.

Tot de opmerkelijke upgrades in iOS 17 behoren verbeteringen aan de Telefoon-app. Apple introduceert Contactposters, aanpasbare contactkaarten die verschijnen wanneer je iemand belt, een bericht stuurt of FaceTimet. Deze contactkaarten kunnen worden gepersonaliseerd met foto's, memoji's of tekst, waardoor een persoonlijker tintje ontstaat. Bovendien transcribeert Live Voicemail voicemailberichten in realtime wanneer de beller een bericht achterlaat, waardoor het gemakkelijker wordt om oproepen te screenen en belangrijke berichten op te halen.

Ook de Berichten-app krijgt een update met de toevoeging van een Check In-functie. Met deze functie kunt u een vriend of familielid informeren wanneer u naar een specifieke bestemming gaat. Als het langer duurt dan verwacht of als u van de route afwijkt, stuurt Check In u een melding om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

FaceTime-gebruikers zullen blij zijn te weten dat iOS 17 de mogelijkheid introduceert om videoberichten achter te laten voor gemiste oproepen. Met deze functie kunnen gebruikers via video communiceren, zelfs als de ontvanger de oproep niet beantwoordt.

Een van de unieke toevoegingen aan iOS 17 is de StandBy-modus. Deze functie verandert uw iPhone in een slim display wanneer deze wordt opgeladen en op zijn kant wordt geplaatst. Het biedt gemakkelijke toegang tot widgets, meldingen en oproepen.

Op het gebied van geestelijke gezondheid introduceert Apple een nieuwe functie genaamd Geestelijke gezondheid in de Gezondheid-app. Deze functie helpt gebruikers hun mentale welzijn te volgen door hen in staat te stellen hun stemming vast te leggen en factoren te identificeren die hierop van invloed kunnen zijn. Gebruikers kunnen ook beoordelingen van hun geestelijke gezondheid voltooien en de informatie delen met hun arts om indien nodig een behandeling te zoeken.

Over het geheel genomen brengt iOS 17 verschillende opwindende updates en functies met zich mee om de iPhone-gebruikerservaring te verbeteren. De software wordt naar verwachting op 12 september uitgerold.

Bronnen:

– Brontitel: Apple's iOS 17: wat je kunt verwachten van de nieuwste iPhone-update

– Auteur: Daniel Howley

– Publicatie: Yahoo Financiën