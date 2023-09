Lancering van Apple's iPhone 15: zal het de technologiegigant helpen zijn verkoopdaling om te keren?

De langverwachte jaarlijkse onthulling van de iPhone is aangebroken en Apple hoopt dat de nieuwe iPhone 15-serie de recente verkoopdaling zal helpen keren. Met een sectorbrede vertraging van de vraag naar smartphones en zorgen over de weerslag tegen technologie van Amerikaanse merken in China, staat Apple voor een aantal uitdagingen. Er zijn echter verschillende factoren die in zijn voordeel kunnen werken.

Eerst en vooral is de iPhone het paradepaardje van Apple, dat ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf genereert. Samen met de vernieuwde Apple Watch en AirPods, die ook tijdens het evenement zullen worden aangekondigd, zijn deze producten goed voor bijna 60% van de omzet van Apple.

Apple heeft consumenten ook met succes naar duurdere modellen gestuurd, door deze te voorzien van exclusieve functies en krachtige chips. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten met de iPhone 15, en Apple zou in sommige markten zelfs de prijzen kunnen verhogen. Ondanks de algehele vertraging in de smartphone-industrie heeft Apple beter gepresteerd dan zijn concurrenten. Terwijl de telefoonverkopen vorig kwartaal met 2% daalden, zagen concurrenten als Samsung een daling van 15%.

Een van de belangrijkste zorgen voor Apple is de Chinese markt, de grootste internationale markt. Chinese consumenten zijn een lichtpuntje geweest voor Apple, maar overheidsverboden en de angst voor een terugslag kunnen de verkoop van iPhone 15 beïnvloeden. Apple heeft in het verleden echter met soortgelijke uitdagingen te maken gehad en is erin geslaagd terug te komen. Beleggers zullen de vakantieverkopen nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe Apple met deze situatie omgaat.

Concluderend kan worden gesteld dat de lancering van de iPhone 15 van Apple van groot belang is voor de technologiegigant, omdat deze de omzetdaling wil omkeren. Met nieuwe mogelijkheden en een focus op duurdere modellen hoopt Apple consumenten enthousiast te maken en de vraag te stimuleren. Hoewel er uitdagingen bestaan, zoals de algehele vertraging in de smartphone-industrie en de zorgen op de Chinese markt, bieden Apple's staat van dienst en innovatieve aanbiedingen redenen voor optimisme.

Bronnen:

– Bloomberg-nieuws

- IDC