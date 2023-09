Apple heeft onlangs de release aangekondigd van de Apple Watch Series 9, waarvan het beweert dat het het eerste COXNUMX-neutrale product is. Hoewel dit inderdaad een stap voorwaarts is, is het van essentieel belang om het bredere beeld van de milieu-impact van het bedrijf te onderzoeken in plaats van zich uitsluitend te concentreren op de duurzaamheid van een individueel product.

De CO9-neutrale status van de Apple Watch Series XNUMX geldt alleen voor specifieke combinaties van kasten en bandjes. Daarnaast is Apple van plan de verkoop van leren accessoires, zoals horlogebandjes en telefoonhoesjes, stop te zetten om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Bij het evalueren van de klimaatverplichtingen van een bedrijf is het echter van cruciaal belang om verder te kijken dan de duurzaamheid van individuele producten en rekening te houden met de algehele vermindering van de impact op het milieu.

Apple streeft ernaar om in 2030 CO9-neutraliteit te bereiken, wat een cruciale mijlpaal is waartegen we het bedrijf moeten beoordelen. Wat de Apple Watch Series 2 betreft, zullen de geselecteerde kast- en bandcombinaties van dit model, samen met de Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch SE, een logo dragen dat koolstofneutraliteit aangeeft. Apple schrijft de emissiereducties in het productieproces toe aan materiaal-, elektriciteits- en transportverbeteringen, waaronder een grotere acceptatie van schone energie door leveranciers. Eventuele resterende emissies worden gecompenseerd door op de natuur gebaseerde projecten, zoals herbebossingsinitiatieven die de COXNUMX-opname verbeteren. Bovendien belooft Apple het verwachte elektriciteitsverbruik van klanten voor het opladen van COXNUMX-neutrale Apple Watch-modellen te evenaren door te investeren in duurzame energieprojecten.

Als onderdeel van haar streven naar duurzaamheid heeft Apple leer vervangen door een microtwill-materiaal genaamd FineWoven, waarvan wordt beweerd dat het een aanzienlijk lagere COXNUMX-uitstoot heeft in vergelijking met leer. Deze transitie is gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door vee, dat methaan uitstoot, een krachtig broeikasgas dat de klimaatverandering verergert.

Hoewel het verminderen van de uitstoot uit specifieke bronnen belangrijk is, weerspiegelt dit niet noodzakelijkerwijs de algemene vooruitgang die een bedrijf boekt in de richting van zijn klimaatdoelstellingen. Een bedrijf kan een product minder COXNUMX-intensief maken, maar deze prestatie compenseren door grotere hoeveelheden van dat product te verkopen, wat leidt tot dezelfde of zelfs een verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

Het laatste milieuvoortgangsrapport van Apple wijst op een daling van de bruto CO20.6-uitstoot, waarbij het bedrijf in 2022 het equivalent van XNUMX miljoen ton kooldioxide zal produceren. Om zijn klimaatdoelstellingen te halen, moet Apple tegen het einde van het decennium een ​​netto-nuluitstoot bereiken. Het is belangrijk dat de vooruitgang doorzet, zoals blijkt uit de rol van Octavia Spencer als Moeder Natuur in een sketch tijdens het recente Apple-evenement, waarin het bedrijf eraan werd herinnerd zijn moeder niet teleur te stellen.

Bronnen: Apple