TSMC's chipfabriek in Arizona zal de afhankelijkheid van buitenlandse siliciumproductie niet wegnemen

Een nieuwe chipfabriek die door TSMC in Arizona wordt gebouwd, heeft geleid tot opwinding over de toegenomen chipproductie in de VS, vooral bij Apple. Deskundigen waarschuwen echter dat deze stap de afhankelijkheid van het bedrijf van de buitenlandse siliciumproductie niet volledig zal wegnemen.

Volgens insiders zullen de chips, hoewel ze in de Verenigde Staten worden gemaakt, nog steeds naar Taiwan moeten worden teruggestuurd voor volledige assemblage. TSMC-ingenieurs en voormalige Apple-werknemers onthullen dat geavanceerde verpakkingstechnieken, cruciaal voor het eindassemblageproces, elders niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn zonder een robuuste toeleveringsketen.

Hoewel TSMC vanwege de hoge kosten niet van plan is een chipverpakkingsfaciliteit in de VS te bouwen, wordt aangenomen dat de fabriek in Arizona niet genoeg chips zal produceren om de bouw van een geavanceerde verpakkingsfaciliteit in de regio te rechtvaardigen.

Analisten hebben hun zorgen geuit over de geopolitieke implicaties van de fabriek in Arizona. Dylan Patel, de hoofdanalist bij SemiAnalysis, wijst erop dat de faciliteit, vanwege de vereiste om de chips terug te sturen naar Taiwan voor verpakking, mogelijk niet zo effectief is in tijden van geopolitieke spanningen of oorlog.

Er bestaat een mogelijkheid dat Apple de faciliteit zou kunnen gebruiken voor de productie van bepaalde chips van laag belang die kunnen worden verpakt met behulp van beschikbare processen buiten Taiwan. Omdat Apple echter sterk afhankelijk is van TSMC's Integrated Fan-out Package on Package-methode, die alleen bij grote volumes door het bedrijf wordt gebruikt, blijft het onduidelijk hoeveel productie naar Arizona kan worden verplaatst.

Hoewel de chipfabriek van TSMC Arizona ongetwijfeld zal bijdragen aan de toegenomen chipproductie in de VS, is het belangrijk op te merken dat deze de behoefte aan overzeese siliciumproductie voor Apple niet volledig zal wegnemen.

