Apple onthult nieuwe apparaten en updates tijdens het “Wonderlust”-evenement

Apple zal een langverwacht evenement organiseren met de titel 'Wonderlust', waar naar verwachting nieuwe apparaten zullen worden onthuld en updates zullen worden gegeven over softwarewijzigingen. Uit rapporten blijkt dat tijdens het evenement waarschijnlijk nieuwe modellen van de iPhone en Apple Watch zullen worden geïntroduceerd.

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 opmerkelijke technologische verbeteringen bevat vanuit een ontwerpperspectief. USB-C-oplaadpoorten en de Dynamic Island-functie worden mogelijk geïntroduceerd voor alle modellen van de iPhone 15. Dynamic Island is een functie waarmee gebruikers waarschuwingen en huidige activiteit bovenaan het scherm kunnen controleren.

De basis- en Plus-versies van de iPhone 15 zullen worden aangedreven door A16-chips, terwijl de andere twee iteraties A17-chips zullen hebben. De Pro- en Pro Max-modellen zullen naar verwachting een kleinere rand en grotere schermformaten hebben. Er worden ook titaniumranden verwacht. Er zijn berichten dat de ring/stil-schakelaar mogelijk wordt vervangen door een “Actieknop” op de Pro- en Pro Max-modellen.

Naar verwachting zal tijdens het evenement ook de Apple Watch Series 9 worden geïntroduceerd, samen met een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Beide producten zien mogelijk verbeteringen in de verwerkingssnelheid en bieden meer kleuropties.

Analisten voorspellen dat de prijsstijgingen voor de Pro- en Pro Max-versies van de iPhone 15 $100 zullen bedragen vergeleken met eerdere modellen, gerechtvaardigd door de vooruitgang in technologie, chips en batterijtechnologie. Er wordt echter verwacht dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kortingen en promoties zullen aanbieden om de verkoop van iPhone 15 te stimuleren.

Apple's jaarlijkse septemberevenement vindt plaats op dinsdag om 10 uur lokale tijd in Cupertino, Californië. Het bedrijf heeft in de eerste drie kwartalen van het fiscale jaar 2023 een daling van de netto-omzet gezien, wat 293.79 miljard dollar opleverde, vergeleken met 304.18 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Desondanks is de waarde van Apple-aandelen dit jaar met ruim 43% gestegen.

Bronnen: The Verge, Bloomberg