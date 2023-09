Apple's "Wonderlust"-evenement: wat te verwachten

De verwachting neemt toe nu Apple's langverwachte evenement 'Wonderlust' voor de deur staat. Dit evenement staat gepland voor morgen en zal naar verwachting een aantal opwindende nieuwe producten onthullen die Apple-fans over de hele wereld zullen verrassen. Hoewel er een paar bevestigde lanceringen zijn, zoals de iPhone 15 en Apple Watch Series 9, bruist de geruchtenmolen van speculaties over wat Apple nog meer in petto heeft.

Een van de meest langverwachte lanceringen is de iPhone 15. Lekken en insiders uit de industrie hebben ons inzicht gegeven in wat we kunnen verwachten van deze nieuwe lijn iPhones. Er wordt gezegd dat het nieuwe kleuren, een dunner ontwerp en een lichter frame van een titaniumlegering heeft. Het scherm zal naar verwachting iets groter zijn en de camera zal beschikken over een periscopische telelens die verbeterde scherpte en een lager gewicht biedt.

Een opwindende geruchtenupgrade voor de iPhone 15 is de Thunderbolt-functie voor snelle gegevensoverdracht, die hogere oplaadsnelheden mogelijk maakt. Dit is een langverwachte functie van iPhone-fans, waardoor het een langverwachte toevoeging is.

Naast de iPhone 15 zal Apple ook de Apple Watch Series 9 lanceren. Hoewel details over de nieuwe wearable schaars zijn, wordt verwacht dat deze een aanvulling zal zijn op de iPhone 15 en verbeterde functionaliteit en features zal bieden.

Naast deze bevestigde lanceringen zijn er speculaties dat Apple dit jaar nieuwe AirPods zal uitbrengen. Het is drie jaar geleden sinds de release van de AirPods Max, wat dit een potentiële kans voor Apple maakt om een ​​bijgewerkte versie te introduceren.

Een andere mogelijkheid is dat Apple een voorproefje zal geven van zijn aankomende Vision Pro “spatial computing”-headset, hoewel deze naar verwachting pas volgend jaar zal verschijnen.

Hoewel er misschien verrassingen in petto zijn, is het onwaarschijnlijk dat er tijdens het “Wonderlust”-evenement nieuwe iPads of Macs zullen worden onthuld. Deze releases zullen waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden met de introductie van Apple's M3-chip.

Voor degenen die reikhalzend uitkijken naar het evenement: het wordt live gestreamd op de website van Apple. Het evenement wordt gehouden op dinsdag 12 september om 10 uur PT (1 uur ET).

Terwijl Apple-fans de uren aftellen, blijft de opwinding toenemen. Houd ons in de gaten voor het “Wonderlust”-evenement van morgen, waar van Apple wordt verwacht dat ze hun nieuwste innovaties presenteren en het publiek opnieuw zullen verbazen.

