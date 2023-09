De langverwachte iPhone 15-serie wordt vandaag gelanceerd

De langverwachte iPhone 15-serie wordt vandaag uitgebracht en fans over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de lancering. Verwacht wordt dat deze 16e generatie van de iconische smartphone een reeks nieuwe functies zal introduceren die de smartphonescene opnieuw zullen revolutioneren.

Het gerucht gaat dat Apple twee modellen uit de iPhone 15-serie zal onthullen: de iPhone 15 Pro en de grotere iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Pro wordt geleverd met een 6.1-inch scherm, terwijl het Pro Max-model een 6.7-inch scherm zal hebben. Daarnaast komt er ook een standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus, samen met de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra van de tweede generatie en Apple AirPods Pro van de tweede generatie.

Hoewel Apple geen officiële informatie heeft verstrekt over de nieuwe iPhones, suggereren gelekte rapporten dat ze lichter zullen zijn dan eerdere modellen, een langere batterijduur zullen bieden en een verbeterde camera zullen hebben. Eén bevestigde verandering is dat de nieuwe iPhones een USB-C-oplaadkabel zullen bevatten in plaats van de eigen bliksemkabel die in eerdere modellen werd gebruikt. Dit besluit is in overeenstemming met de EU-wetgeving, die voorschrijft dat alle draagbare apparaten tegen december 2024 compatibel moeten zijn met een universele oplader.

Wat betreft de prijzen zijn er geen exacte cijfers vrijgegeven, maar er zijn aanwijzingen dat de nieuwe iPhones mogelijk iets duurder zullen zijn dan hun voorgangers. Apple's assortiment iPhones en horloges voor 2023 zal tot 22 september niet te koop zijn.

Het langverwachte lanceringsevenement, bekend als 'Wonderlust', zal plaatsvinden in het Steve Jobs Theatre in Apple Park, Californië. Fans kunnen om 6 uur Britse tijd afstemmen op de livestream van het evenement om alle details over de nieuwe iPhones en andere opwindende producten te krijgen.

– De iPhone 15-serie wordt vandaag (12 september) gelanceerd. Krediet: LAW Ho Ming / Getty Images

– Wonderlust-evenement introduceert nieuwe producten voor consumenten. Krediet: appel