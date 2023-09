Apple onthult Apple Watch Ultra 2 met interne upgrades

Apple heeft onlangs zijn nieuwste vlaggenschip smartwatch aangekondigd, de Apple Watch Ultra 2. Hoewel het ontwerp van de Ultra 2 vergelijkbaar blijft met zijn voorganger, zijn de belangrijkste verbeteringen binnen het apparaat aangebracht. Aangedreven door Apple's S9 SiP, met een viercore neurale engine en een U2 ultrabreedbandlocatiechip, biedt de Ultra 2 geavanceerde functies zoals Siri-verwerking op het apparaat en nauwkeurigere locatietracking.

De Ultra 2 beschikt over een geüpgraded scherm met een resolutie van 3,000 nits, waardoor het het helderste scherm is dat ooit op een Apple Watch is gezien. Apple beweert dat gebruikers een batterijduur tot 72 uur kunnen verwachten in de energiezuinige modus. Bovendien is de behuizing van de Ultra 2 gemaakt van 95 procent gerecycled titanium, wat de toewijding van Apple aan duurzaamheid weerspiegelt.

Hoewel hardware-upgrades opmerkelijk zijn, kunnen Apple Watch-gebruikers ook anticiperen op aanzienlijke veranderingen met de introductie van watchOS 10. Deze update brengt widgets, opnieuw ontworpen app-pictogrammen en nieuwe kaart- en fietsfuncties naar de horloge-interface. De Ultra 2 introduceert ook een nieuwe wijzerplaat, genaamd Modular Ultra, die gebruik maakt van de buitenrand van het scherm. Bovendien vereenvoudigt een nieuw dubbeltikgebaar het initiëren en beëindigen van telefoongesprekken.

De Apple Watch Ultra 2 kan worden gereserveerd voor een startprijs van $ 799 en wordt vanaf 22 september verzonden. Het lanceringsevenement, gehouden in Apple Park in Cupertino, omvatte ook updates voor de Apple Watch Series 9 en het meer betaalbare SE-model.

