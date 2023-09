Maak kennis met de nieuwe Apple Watch Series 9

Apple heeft officieel de Apple Watch Series 9 geïntroduceerd, de nieuwste toevoeging aan hun smartwatch-assortiment. Een van de belangrijkste kenmerken van de Series 9 is de nieuwe Apple S9 SiP, die aanzienlijke verbeteringen in prestaties en functionaliteit biedt.

De S9 SiP beschikt over een verbeterde CPU, een 30% snellere GPU en een 4-core neurale engine. Deze upgrades resulteren in een verdubbelde snelheid voor machine learning-taken, waardoor de smartwatch nog capabeler is dan zijn voorgangers. Dankzij de verbeterde neurale engine kunnen Siri-verzoeken ook op het apparaat zelf worden verwerkt, wat zorgt voor snellere en veiligere activiteiten.

Een andere opmerkelijke toevoeging aan de Series 9 is de nieuwe ultrabreedbandchip. Met deze chip kunnen gebruikers hun aangesloten iPhone pingen en lokaliseren, vergelijkbaar met hoe een AirTag werkt. Bovendien beschikt de Series 9 over een display dat de helderheidsniveaus kan aanpassen, met een maximum van 2,000 nits en een minimum van 1 nit.

Een van de opvallende kenmerken van de Series 9 is het ‘dubbeltik’-gebaar. Met dit gebaar kunnen gebruikers de primaire knop in een app bedienen door met hun duim en wijsvinger tegen elkaar te dubbeltikken, waardoor het gemakkelijker wordt om algemene taken uit te voeren, zoals het starten van de smart stack of het beantwoorden van oproepen.

Apple heeft ook de Apple Watch Ultra 2 onthuld, die veel van dezelfde kenmerken heeft als de Series 9, maar nog helderdere weergavemogelijkheden biedt tot 3,000 nits. De Ultra 2 bevat een nieuwe wijzerplaat genaamd Modular Ultra, speciaal ontworpen voor atleten en buitenliefhebbers die GPS-coördinaten, hoogte-informatie of waterdieptemetingen nodig hebben.

Zowel de Apple Watch Series 9 als de Ultra 2 zijn vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order en worden officieel gelanceerd op 22 september. De Series 9 kost $399, terwijl de Ultra 2 $799 kost. Apple heeft ook milieuvriendelijke “FineWoven”-polsbandjes geïntroduceerd als optie voor de Apple Watch-serie.

Bekijk ons ​​uitgebreide overzicht voor meer informatie over de aankondigingen die tijdens Apple's Wonderlust Event zijn gedaan.

