Apple kondigt Apple Watch Series 9 aan: wat is er nieuw?

Apple heeft de nieuwste versie van zijn populaire smartwatch, de Apple Watch Series 9, onthuld tijdens het speciale evenement genaamd 'Wonderlust'. De nieuwe Apple Watch behoudt hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, maar wordt geleverd met opmerkelijke upgrades op het gebied van processor en sensoren.

Eén van de significante verbeteringen in de Apple Watch Series 9 is de introductie van de SiP (system in a package) S9. Deze nieuwe processor beschikt over een snellere GPU en CPU, wat resulteert in kortere laadtijden bij het openen van apps of het opnieuw opstarten van het systeem. Gebruikers zullen betere prestaties en een soepelere werking ervaren.

Bovendien bevat de S9 SiP een nieuwe versie van de ultrabreedbandchip van Apple. Net als de U1-chip zorgt de verbeterde ultrabreedbandtechnologie voor ‘ruimtelijk bewustzijn’. Hierdoor kan de Apple Watch nauwkeurig de locatie van andere compatibele apparaten in de buurt detecteren. De verbeterde ultrabreedbandfunctionaliteit verbetert de Zoek mijn-functie en opent de deur naar nieuwe mogelijkheden.

Hoewel de Apple Watch Series 9 geen nieuwe gezondheidsfuncties introduceert, beschikt hij wel over een verbeterde hartslagsensor voor verbeterde nauwkeurigheid. Apple heeft ook een nieuwe gyroscoop toegevoegd waarmee gebruikers het horloge kunnen bedienen met een dubbeltikbeweging, waardoor het niet meer nodig is om het scherm aan te raken.

Een andere opmerkelijke verbetering is het helderdere beeldscherm van de Apple Watch Series 9. Met een helderheid tot 2000 nits levert het scherm schitterende beelden, zelfs in fel zonlicht. Wanneer het scherm niet wordt gebruikt, wordt het gedimd tot slechts 1 nit, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd.

De nieuwe Apple Watch Series 9 is verkrijgbaar in versies van 41 mm en 45 mm, vervaardigd in zowel aluminium als roestvrij staal. Prijzen voor de Series 9 beginnen bij $ 399. Pre-orders voor de Apple Watch Series 9 zijn nu geopend en worden op 22 september officieel in de winkels gelanceerd.

