Wat kun je verwachten van de nieuwe horloges van Apple: Series 9 en Ultra 2

Apple staat op het punt om zijn nieuwe iPhone 15-serie, evenals de volgende generatie Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 te onthullen tijdens zijn 'Wonderlust'-evenement. Hoewel er informatie over de iPhone 15 circuleert, zijn de nieuwe horloges grotendeels een mysterie gebleven. Dit is wat je kunt verwachten van de aankomende horloges van Apple en de grote veranderingen die ze met zich mee kunnen brengen.

Volgens een recent Bloomberg-rapport van Mark Gurman zullen de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 een soortgelijk ontwerp hebben als de huidige modellen, maar zouden ze een nieuwe processor en verschillende sensor- en componentupgrades kunnen bevatten. Dit kan een nauwkeurigere hartslagsensor omvatten, waardoor de fitnesstrackingmogelijkheden van de horloges worden verbeterd. Het gerucht gaat dat de nieuwe horloges ook zullen worden geleverd met een nieuwe U2-chip, een verbeterde versie van de bestaande ultrabreedbandchip.

Voor avonturiers introduceert Apple mogelijk een nieuwe geheel zwarte Apple Watch Ultra 2. Het huidige Ultra-model staat bekend om zijn titanium behuizing en duurzame glazen constructie, ideaal voor buitenactiviteiten zoals wandelen en duiken. Het was echter slechts in één kleur verkrijgbaar, grijs. Om deze beperking aan te pakken, kan Apple een geheel zwarte versie van de Ultra 2 aanbieden.

Er gaan geruchten over een ingrijpend herontwerp van de Apple Watch, vergelijkbaar met de impact van de iPhone X op de iPhone. Dit opnieuw ontworpen horloge, met een microLED-display, zou aanvankelijk in 2024 op de markt komen. Het lijkt er echter op dat de release ervan kan worden uitgesteld tot de tweede helft van dit decennium. Analisten suggereren dat de microLED Apple Watch Ultra nu waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 1 zal worden gelanceerd in plaats van in de eerder verwachte tweede helft van 2026.

Hoewel de iPhone 15-serie veel aandacht heeft getrokken, zijn de nieuwe horloges van Apple relatief onder de radar gebleven. De Series 9 en Ultra 2 verschillen qua uiterlijk misschien niet significant van hun voorgangers, maar hun geüpgradede processors, verbeterde sensoren en de mogelijke introductie van een geheel zwarte Ultra 2 zullen ze waarschijnlijk aantrekkelijke opties maken voor Apple-enthousiastelingen en fitnessgerichte gebruikers.

Bronnen: Bloomberg, MacRumors