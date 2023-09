Apple Watch Series 9 en Ultra Set voor aanzienlijke upgrades, suggereren rapporten

By

Een recent rapport van Mark Gurman van Bloomberg heeft licht geworpen op de verwachte upgrades voor zowel de Apple Watch Series 9 als Apple Watch Ultra. Hoewel er beperkte geruchten zijn geweest over de nieuwe Apple Watch-reeks, biedt het rapport meer inzicht in wat u van deze apparaten kunt verwachten.

Volgens het rapport zullen er voor geen van beide modellen veranderingen plaatsvinden in termen van grootte of ontwerp. Beide apparaten zullen echter nieuwe materialen en kleuren bevatten, met de nadruk op het gebruik van meer gerecyclede materialen. De Apple Watch Ultra zal ook een nieuwe zwarte kleuroptie introduceren, zoals eerder gespeculeerd.

Hoewel het rapport niet uitgebreid in detail treedt, suggereert het dat beide modellen verbeteringen zullen krijgen op het gebied van sensoren en interne componenten. Daartoe behoort onder meer een verbeterde versie van de hartslagsensor, die zeer wordt geprezen om zijn nauwkeurigheid. Naast deze upgrades gaan er ook geruchten rond over verbeterde efficiëntie en sensornauwkeurigheid.

Bovendien gaan er geruchten dat beide apparaten een nieuwe U2 ultrabreedbandchip zullen bevatten, die de Find My-mogelijkheden van de apparaten zal verbeteren.

Met betrekking tot de verschuiving van Apple naar leer, verduidelijkt het rapport dat slechts “sommige” leren horlogebandjes zullen worden stopgezet. Hoewel er geruchten gaan dat Apple overgaat op geweven composietmateriaal, is het onzeker of deze verandering volledig zal worden geïmplementeerd tijdens het komende Apple-evenement in september.

Mark Gurman, bekend om zijn nauwkeurige berichtgeving over de toekomstplannen van Apple, heeft een sterke staat van dienst in het verstrekken van betrouwbare informatie.

Bronnen:

– Mark Gurman van Bloomberg

– Diverse geruchten en speculaties