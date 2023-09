Apple brengt updates uit voor oudere besturingssystemen om beveiligingsproblemen op te lossen

By

Apple heeft onlangs updates uitgebracht voor zijn oudere besturingssystemen, waaronder iOS en iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 en macOS Big Sur 11.7.10. Deze updates zijn bedoeld om een ​​beveiligingsprobleem aan te pakken en compatibiliteit met andere apparaten en accessoires te bieden.

Hoewel Apple zich doorgaans richt op de besturingssystemen van de huidige generatie, brengt het af en toe updates uit voor oudere modellen die niet de nieuwste versies kunnen draaien. Deze updates dienen meerdere doeleinden, waaronder beveiligingsverbeteringen en het mogelijk maken van compatibiliteit met nieuwere apparaten.

De updates zijn een dag vóór het speciale evenement van Apple geïntroduceerd en gebruikers kunnen ze installeren via de updatesystemen van hun respectievelijke besturingssystemen. Voor iOS en iPadOS zijn de updates te vinden in het menu Instellingen onder Algemeen en Software-update.

De updates voor iOS 15.7.9 en iPadOS 15.7.9 zijn te herkennen aan het buildnummer 19H365. De macOS Big Sur 11.7.10-update heeft het buildnummer 20G1427, terwijl macOS Monterey 12.6.9 wordt geïdentificeerd als build 21G726.

Een van de belangrijkste verbeteringen in deze updates is de patch voor CVE-2023-41064, een beveiligingsprobleem dat mogelijk het uitvoeren van willekeurige code mogelijk maakt via een kwaadwillig vervaardigde afbeelding met behulp van ImageIO. De patch verhelpt een probleem met bufferoverflow door de geheugenverwerking te verbeteren, waardoor deze veiliger wordt.

Apple heeft erkend dat er rapporten zijn die wijzen op actieve exploitatie van dit beveiligingslek. De ontdekking van CVE-2023-41064 wordt toegeschreven aan The Citizen Lab van de Munk School van de Universiteit van Toronto.

