Apple heeft onlangs zijn nieuwste productassortiment onthuld, waarin verbeteringen aan zijn smartwatches en telefoons worden getoond. Hoewel er verschillende indrukwekkende nieuwe functies waren, is de belangrijkste verandering de acceptatie van opladen via USB-C. Deze stap komt omdat Europese wetgevers hebben bepaald dat alle draagbare technische apparaten die op het continent worden verkocht tegen eind volgend jaar via USB moeten kunnen worden opgeladen.

De toevoeging van een USB-C-poort aan de iconische iPhone is een opmerkelijk vertrekpunt voor Apple. Het bedrijf, bekend om zijn innovatie, is op dit gebied achtergebleven bij andere technologierivalen. In plaats van een aparte versie van het apparaat voor de Europese markt te creëren, heeft Apple er echter voor gekozen om de USB-C-poort standaard te maken op al zijn smartphones wereldwijd.

Consumenten hebben hun enthousiasme geuit over deze verschuiving naar universeel opladen. Velen waarderen het gemak van het gebruik van hetzelfde type oplaadkabel voor al hun apparaten. Degenen die vaak reizen, vinden dit bijzonder nuttig, omdat het de noodzaak elimineert om meerdere kabels mee te nemen.

Catherine Warren, een media- en technologie-ondernemer, verwelkomt de stap naar standaardisatie en stelt: “Vanuit mijn standpunt is alles wat standaard is goed. Dit is een zeer positieve kleine stap in de richting van compatibiliteit waar we allemaal naar streven als consumenten.”

Gay Gordon-Byrne, directeur van de consumentenlobbygroep Right to Repair Foundation, erkent de waarde van het EU-mandaat, maar blijft sceptisch over de motivaties van Apple. Ze suggereert dat Apple zou kunnen proberen de betekenis van deze verandering te overdrijven, omdat ze graag alles doen waardoor ze er goed uitzien. Ze beschouwt de adoptie van opladen via USB-C echter nog steeds als een positieve ontwikkeling.

