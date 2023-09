Apple lanceert de in India gebouwde iPhone 15 op de dag van het verkoopdebuut

Apple is van plan de iPhone 15, die in India wordt vervaardigd, op de eerste dag van zijn wereldwijde verkoopdebuut uit te brengen, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. Hoewel het merendeel van de iPhone 15-toestellen nog steeds uit China zal komen, is dit de eerste keer dat een in India geassembleerde nieuwste generatie iPhone onmiddellijk te koop zal zijn. Deze stap benadrukt de toenemende productiecapaciteiten van India en vertegenwoordigt een verschuiving ten opzichte van Apple's eerdere strategie om voornamelijk in China gemaakte apparaten wereldwijd te verkopen.

Apple heeft gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen zijn activiteiten in India en zijn belangrijkste productievestigingen in China. Het bedrijf begon vorige maand met de productie van de iPhone 15 in de fabriek van een leverancier in de staat Tamil Nadu. Er kunnen echter kleine vertragingen optreden in de beschikbaarheid van de in India gebouwde apparaten als gevolg van onvoorziene logistieke uitdagingen.

De iPhone 15 zal naar verwachting de belangrijkste update van Apple in drie jaar zijn, met upgrades van het camerasysteem voor het hele assortiment en een verbeterde 3-nanometerprocessor voor de Pro-modellen. Deze nieuwe line-up is cruciaal voor het doen herleven van de omzet van Apple, aangezien het bedrijf gedurende drie opeenvolgende kwartalen een omzetdaling rapporteerde.

India is steeds belangrijker geworden voor Apple als gevolg van de financiële prikkels van de Indiase overheid om de lokale productie te stimuleren en de inspanningen van Apple om buiten China te diversifiëren te midden van handelsgeschillen. Het land heeft ook bewezen een veelbelovende markt voor Apple te zijn, met een dubbelcijferige groei van de iPhone-verkopen in India tijdens het voorgaande kwartaal.

Naast de fabriek van Foxconn Technology Group in Tamil Nadu wordt verwacht dat ook andere Apple-leveranciers in India, waaronder Pegatron Corp. en een fabriek van Wistron Corp. die binnenkort door de Tata Group wordt overgenomen, de iPhone 15 zullen assembleren.

Apple beschouwt India als zowel een retailmogelijkheid als een belangrijke productiebasis op de lange termijn, wat blijkt uit de opening van de eerste winkels in India dit jaar.

Bronnen: Bloomberg News.