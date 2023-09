Apple lanceert in India gebouwde iPhone 15 op Global Sales Debut Day

Apple Inc. staat op het punt zijn strategie aanzienlijk te wijzigen door de in India gebouwde iPhone 15 op de eerste verkoopdag te lanceren. Dit is de eerste keer dat een lokaal geassembleerd apparaat beschikbaar zal zijn op de wereldwijde debuutdag. Hoewel het merendeel van de iPhone 15-toestellen nog steeds uit China zal komen, benadrukt deze stap de groeiende productiecapaciteiten van India en de inspanningen van Apple om zijn productie buiten China te diversifiëren.

De iPhone 15 zal naar verwachting dinsdag worden onthuld, en de verkoop begint in de dagen of weken na het evenement. De productie van de iPhone 15 begon vorige maand in een fabriek in de zuidelijke staat Tamil Nadu, geëxploiteerd door leverancier Foxconn Technology Group. Hoewel er kleine vertragingen kunnen optreden als gevolg van logistieke knelpunten, is de focus van Apple op het verkleinen van de kloof tussen zijn Indiase en Chinese activiteiten duidelijk.

De prikkels van premier Narendra Modi om lokale productie te bevorderen, gecombineerd met de strategie van Apple om de afhankelijkheid van China te verminderen te midden van handelsspanningen, hebben van India een belangrijke markt gemaakt voor de diversificatie-inspanningen van Apple. Vóór de iPhone 14 werd slechts een klein deel van de wereldwijde productie van Apple in India geassembleerd, met een vertraging van zes tot negen maanden vergeleken met de productie in China. De vertraging is echter aanzienlijk ingekort, waardoor Apple eind maart 7% van zijn iPhones in India kan assembleren.

Er wordt verwacht dat de iPhone 15 een grote update voor het apparaat zal zijn, met verbeteringen aan het camerasysteem over het hele assortiment en de Pro-modellen met een verbeterde 3-nanometerprocessor. Deze nieuwe line-up is van cruciaal belang voor Apple om de omzet te verjongen, aangezien het bedrijf al drie kwartalen op rij een dalende omzet rapporteerde als gevolg van de zwakke consumentenvraag in belangrijke markten zoals de VS, China en Europa.

Apple's focus op India reikt verder dan alleen de productie, aangezien het bedrijf dit jaar zijn eerste winkels in het land opende. Met een snelgroeiende markt en stijgende verkopen wordt India gezien als zowel een retailmogelijkheid als een belangrijke productiebasis voor Apple's gadgets op de lange termijn. Andere leveranciers, zoals Pegatron Corp. en een fabriek van Wistron Corp. die binnenkort door de Tata Group wordt overgenomen, zullen naar verwachting ook de iPhone 15 in India assembleren.

