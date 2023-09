Apple zou naar verluidt overstappen op een USB-C-oplaadpoort voor iPhone 15

Apple staat op het punt de manier te veranderen waarop zijn volgende iPhone-modellen worden opgeladen, met berichten die suggereren dat de aankomende iPhone 15 een USB-C-oplaadpoort zal hebben in plaats van de Lightning-poort die in eerdere modellen werd gebruikt. Deze wijziging is van toepassing op alle iPhone 15-modellen. De USB-C-poort wordt al gebruikt in andere Apple-apparaten zoals MacBooks en iPads, maar ook in technische producten van verschillende andere bedrijven.

Deze stap van Apple komt overeen met een wet die is aangenomen door het parlement van de Europese Unie en die het gebruik van een USB-C-oplaadpoort verplicht stelt in alle mobiele telefoons, tablets en camera's die in de EU worden verkocht. Bedrijven zullen eind 2024 aan deze eis moeten voldoen. In 2026 zullen ook laptops in de EU onderworpen zijn aan de USB-C-vereiste.

Verwacht wordt dat Apple de iPhone 15 zal onthullen tijdens het “Wonderlust”-evenement op 12 september. iPhones zijn consequent verantwoordelijk geweest voor een aanzienlijk deel van de totale netto-omzet van Apple en genereerden $156.78 miljard in de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2023. Dit is echter een daling. van ongeveer 3.7% vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Het iPhone-segment van de netto-omzet van Apple in het derde kwartaal van 2023 bedroeg $39.67 miljard, een daling van 2.4% vergeleken met het voorgaande jaar. De CFO van Apple, Lucas Maestri, sprak optimisme uit voor het vierde kwartaal en verwachtte betere prestaties in de iPhone- en Services-segmenten. Op het komende evenement introduceert Apple mogelijk ook de negende serie van de Apple Watch.

