Qualcomm tekent deal met Apple voor 5G-chips tot 2026

Qualcomm heeft aangekondigd dat het een deal heeft getekend met Apple om 5G-chips te leveren tot minstens 2026. De overeenkomst verlengt een langdurige relatie tussen de twee bedrijven en stelt Qualcomm's positie als toonaangevende ontwerper van modemchips voor Apple's telefoontoestellen veilig.

De deal komt op een moment dat Apple voor steeds grotere uitdagingen in China staat en zijn toeleveringsketens elders wil versterken. Door samen te werken met Qualcomm zorgt Apple voor een stabiele aanvoer van 5G-chips voor zijn telefoons, ondanks zijn plannen om zijn eigen modemtechnologie te ontwikkelen.

Deze overeenkomst breidt de reikwijdte uit van een eerdere chipleveringsovereenkomst die in 2019 werd ondertekend en die volgde op een langdurige juridische strijd tussen Qualcomm en Apple. Volgens het nieuwe akkoord zal Qualcomm chips leveren voor Apple-telefoons die tot 2026 elk jaar op de markt zullen komen. De waarde van de deal is niet bekendgemaakt, maar er wordt gezegd dat deze vergelijkbaar is met de vorige overeenkomst.

Hoewel Apple aan zijn eigen modemtechnologie werkt en in 2019 de modemeenheid van Intel heeft overgenomen, heeft het bedrijf niet onthuld hoe snel het van plan is zijn eigen chips te implementeren. Qualcomm schat dat in 2026 slechts een vijfde van Apple's iPhones zijn chips zal gebruiken, maar deze voorspelling kan conservatief zijn, aangezien eerdere voorspellingen over de zaken van Qualcomm met Apple hun samenwerking hebben onderschat.

De deal bevestigt ook de patentlicentieovereenkomst die in 2019 tussen Qualcomm en Apple werd ondertekend en die in 2025 afloopt, maar met nog eens twee jaar kan worden verlengd. Dit partnerschap is van cruciaal belang voor beide bedrijven, omdat het Qualcomm in staat stelt zijn positie als belangrijke leverancier van Apple te behouden, terwijl Apple profiteert van Qualcomm's expertise op het gebied van modemchipontwerp.

