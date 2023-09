De Apple Store-website gaat offline voorafgaand aan de lancering van iPhone 15

De website van de Apple Store ging dinsdagochtend tijdelijk offline, slechts enkele uren voor de langverwachte lancering van de iPhone 15. Op de landingspagina stond een bericht waarin stond dat de website updates onderging en werd bezoekers dringend verzocht binnenkort nog eens terug te komen. Een blauw-grijs geanimeerd Apple-logo, ook geassocieerd met het lanceringsevenement van de iPhone 15, werd getoond samen met een werkende link naar de livestream.

Apple-CEO Tim Cook zal om 1 uur ET de nieuwste versie van het vlaggenschip van het bedrijf onthullen in het Steve Jobs Theatre in Apple Park. Het blijft onduidelijk of de websitecrash het gevolg was van de overweldigende belangstelling voor de iPhone 15 of dat Apple wijzigingen aanbrengt op zijn online marktplaats.

De iPhone 15 wordt naar verwachting op 22 september uitgebracht, met drie modellen beschikbaar in verschillende prijsklassen. De standaardversie begint bij $ 799, terwijl de Pro Max-optie $ 1,099 kost. Een opmerkelijke verandering in de iPhone 15 is de adoptie van een standaard USB-C-oplaadpoort, zoals voorgeschreven door de Europese Unie. Deze stap markeert een afwijking van Apple's eigen Lightning-oplaadpoort.

Geruchten rond de iPhone 15 omvatten onder meer de introductie van een ‘Actieknop’, die gebruikers snelle toegang geeft tot verschillende functies en instellingen zonder het apparaat te ontgrendelen of door apps te navigeren. Hoewel details schaars zijn, denken experts dat deze knop de iPhone 15 Pro zou kunnen onderscheiden van eerdere modellen.

Apple introduceert doorgaans in de herfst een nieuw product en de iPhone 14 werd vorig jaar september uitgebracht. De aandelen van het bedrijf, die onlangs een recordmarktkapitalisatie van $3 biljoen bereikten, kende dinsdag tijdens de vroege ochtendhandel een lichte dip.

Bronnen: The New York Post, MacRumors, Associated Press