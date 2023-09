Apple gaat iPhone 15 onthullen: wat te verwachten

De langverwachte jaarlijkse productlancering van Apple staat voor de deur en alle ogen zijn gericht op de onthulling van de iPhone 15. Geruchten en rapporten suggereren dat de nieuwste versie van Apple's vlaggenschip zal worden geleverd met een reeks nieuwe functies, waaronder een Android-achtige versie. oplaadpoort en verbeterde camerazoom. Analisten waarschuwen echter dat deze toevoegingen kunnen bijdragen aan een hoger prijskaartje voor consumenten.

Volgens analisten van Wedbush Securities kan de prijs voor de iPhone 15-modellen ongeveer $100 hoger zijn dan die van de vorige smartphonelijnen van Apple. Dit zou de eerste keer in jaren zijn dat de technologiegigant zijn iPhone-prijzen heeft verhoogd. Het basismodel, een 6.1-inch iPhone 15 met 128 gigabyte aan opslagruimte, zou kunnen beginnen bij $899, terwijl de grotere 6.7-inch iPhone 15 Plus zou kunnen beginnen bij $999. Niettemin zouden consumenten in de maanden na de release mogelijk kortingsprijzen kunnen vinden via grote Amerikaanse telefoonmaatschappijen.

De iPhone 15 zal naar verwachting een aantal opmerkelijke upgrades met zich meebrengen. Analyses bij Wedbush stellen dat het apparaat zal beschikken over een snellere bionische A17-chip, een verbeterde levensduur van de batterij, een type-C-oplaadpoort, verbeterde cameratechnologie en titaniumranden. Een van de opvallende kenmerken is de periscooptelelens op de iPhone 15 Pro Max, die de optische zoommogelijkheden van de telefoon aanzienlijk verbetert. Met een 5x-6x optische zoom biedt hij dubbel zoveel zoom als de vorige iPhone 14 Pro. Bovendien zal de iPhone 15 waarschijnlijk een USB-C-oplaadpoort gebruiken, vergelijkbaar met die op Android-smartphones.

Beslissen of je wilt upgraden naar de iPhone 15 kan een uitdaging zijn, vooral als je al een relatief nieuwe iPhone hebt, zoals de iPhone 12 of een later model. Olivier Blanchard, onderzoeksdirecteur bij het technologieonderzoeksbureau The Futurum Group, suggereert dat de beslissing moet afhangen van welk type handset u momenteel gebruikt. Als je een ouder model hebt, kunnen de nieuwe chip, verbeterde camerafuncties en USB-C-poort van de iPhone 15 een aanzienlijke sprong voorwaarts zijn. Als je echter een recentere iPhone hebt, kan het gebrek aan baanbrekende ontwikkelingen ervoor zorgen dat je bij je huidige apparaat blijft een redelijke keuze.

