Apple brengt in India gebouwde iPhone 15 uit op Global Sales Debut Day

Apple is van plan de iPhone 15, die in India zal worden geassembleerd, te lanceren op de dag van zijn wereldwijde verkoopdebuut, volgens bronnen die bekend zijn met de zaak. Hoewel het merendeel van de iPhone 15-toestellen nog steeds in China zal worden geproduceerd, betekent deze stap een aanzienlijke afwijking van de eerdere strategie van Apple om voornamelijk in China gemaakte apparaten te verkopen. Het benadrukt ook de groeiende productiecapaciteiten van India en weerspiegelt de inspanningen van Apple om de kloof tussen de Indiase en Chinese productiebasissen te verkleinen.

Het in Cupertino gevestigde Apple begon vorige maand met de productie van de iPhone 15 in een fabriek in Tamil Nadu, India. Er kunnen echter kleine vertragingen optreden als gevolg van onvoorziene logistieke knelpunten. Apple heeft het aandeel iPhones dat in India wordt geassembleerd vergroot, tot 7% ​​eind maart. Deze verschuiving is het resultaat van de financiële prikkels van de Indiase premier Narendra Modi om de lokale productie te stimuleren, en van de noodzaak van Apple om zijn productie buiten China te diversifiëren te midden van de handelsoorlog tussen de VS en China.

De iPhone 15 zal naar verwachting de belangrijkste update van het toestel in drie jaar zijn, met upgrades aan het camerasysteem en een verbeterde drie-nanometerprocessor in de Pro-modellen. Deze nieuwe line-up speelt een cruciale rol bij het doen herleven van de omzet van Apple, aangezien het bedrijf voor het derde achtereenvolgende kwartaal een dalende omzet rapporteerde als gevolg van de zwakke consumentenvraag in belangrijke markten zoals de VS, China en Europa.

Apple heeft ook zijn aanwezigheid in India uitgebreid en dit jaar zijn eerste winkels in het land geopend. De Indiase markt wordt gezien als zowel een retailmogelijkheid als een belangrijke productiebasis voor de gadgets van Apple op de lange termijn. In het kwartaal tot en met juni kende de iPhone-verkoop in India een groei met dubbele cijfers, waarmee een nieuw hoogtepunt werd bereikt.

Andere Apple-leveranciers in India, zoals Pegatron Corp en een fabriek van Wistron Corp die binnenkort door Tata Group wordt overgenomen, zullen naar verwachting ook beginnen met de assemblage van de iPhone 15.

Bronnen: Bloomberg News