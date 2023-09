De impact van het Chinese verbod op Apple-aandelen en Qualcomm

Apple (AAPL) heeft de afgelopen twee dagen een aanzienlijke daling van zijn aandelen ervaren, na berichten over het Chinese verbod op de technologiegigant. Dit verbod heeft ook een domino-effect veroorzaakt op een van Apple's leveranciers, Qualcomm (QCOM), terwijl de aandelenkoersen dalen.

Het verbod, opgelegd door China, roept zorgen op over de toekomstige verkoop van Apple-producten in een van zijn belangrijkste markten. Als gevolg hiervan hebben de aandelen van Apple een klap gekregen, wat een negatieve impact heeft gehad op de algehele waardering van het bedrijf. Deze daling van de aandelen van Apple heeft verdere gevolgen gehad voor Qualcomm, een van de belangrijkste leveranciers van de technologiegigant.

Qualcomm is een halfgeleiderfabrikant die essentiële componenten levert voor de apparaten van Apple. Met de daling van de aandelen van Apple heeft ook de aandelen van Qualcomm een ​​daling gekend na de slotbel van vandaag. Deze daling houdt verband met de onzekerheid rond de verkopen van Apple in China en de mogelijke gevolgen voor zijn leveranciers.

Naast de implicaties voor Apple en Qualcomm is er ook een apart nieuwsverhaal verschenen over Disney (DIS) en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. De rechtszaak die Disney heeft aangespannen tegen gouverneur DeSantis draait om een ​​geschil over het Eerste Amendement. Disney beweert dat het represailles heeft genomen vanwege de kritiek op het Florida-wetsvoorstel 'Don't Say Gay'.

Deze rechtszaak benadrukt het voortdurende debat over de vrijheid van meningsuiting en de mate waarin publieke figuren, zoals gouverneurs, actie kunnen ondernemen tegen individuen of bedrijven die kritiek uiten. De uitkomst van deze zaak zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van het recht op vrije meningsuiting in de staat Florida.

Samenvattend heeft het Chinese verbod op Apple een merkbare impact gehad op de aandelen van het bedrijf en zijn leverancier Qualcomm. De daling van de aandelen van Apple heeft zorgen doen ontstaan ​​over de toekomstige verkopen in China, wat een rimpeleffect veroorzaakte op de aandelen van Qualcomm. Ondertussen roept de Disney-rechtszaak tegen gouverneur DeSantis belangrijke vragen op over de vrijheid van meningsuiting en de macht van publieke figuren om wraak te nemen op kritiek.

Definities:

– China's verbod: Een beperking die de Chinese overheid oplegt aan de verkoop of import van bepaalde producten of diensten.

– Qualcomm: een halfgeleiderfabrikant die componenten levert voor verschillende technologieproducten.

– Eerste Amendement: Het Eerste Amendement op de Amerikaanse grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting, naast andere fundamentele rechten.

– 'Don't Say Gay'-wetsvoorstel: een wetsvoorstel dat de discussie of promotie van LHBT-onderwerpen of kwesties aan banden legt.

Bronnen:

– Origineel artikel van Akiko Fujita van Yahoo Finance