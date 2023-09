Apple Launch Event 2023: verwachtingen voor de iPhone 15-serie en meer

By

Het langverwachte jaarlijkse Apple-lanceringsevenement, bekend als 'Wonderlust', zal vandaag plaatsvinden, en Apple-enthousiastelingen over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de onthulling van de volgende generatie iPhone 15-serie, samen met andere opwindende aankondigingen. CEO Tim Cook zal het evenement leiden in het iconische Steve Jobs Theatre in Californië.

Tijdens het evenement zullen Apple-analisten inzichten en meningen geven over wat ze kunnen verwachten van het Apple Launch Event 2023. Er zal een diepgaande analyse plaatsvinden van de geruchten over de iPhone 15, inclusief de volgende generatie Apple Watch en andere opwindende accessoires. Live updates en beelden van Cupertino Park geven kijkers een kijkje in de sfeer van het evenement.

Eén van de hoogtepunten van het evenement zal ongetwijfeld de lancering van de iPhone 15-serie zijn. Uit eerste berichten blijkt dat het basismodel iPhone 15 vergelijkbare afmetingen en gewicht zal behouden als zijn voorganger, de iPhone 14. De verwachting is dat de iPhone 15 Pro iets dikker maar lichter zal zijn dan het vorige model. De iPhone 15 Pro Max daarentegen zal naar verwachting lichter en iets dunner zijn dan zijn voorganger.

Qua prijs wordt voorspeld dat de vanafprijs van het kleinere Pro-model op $ 999 zal blijven. Er zullen echter verbeteringen aan de prestaties zijn, waaronder een toename van het RAM-geheugen.

Er gaan ook geruchten over andere opwindende features, zoals de mogelijkheid van een lichtere iPhone 15 Pro met een midframe gemaakt van Grade 5 Titanium. Bovendien wordt er gespeculeerd dat de volgende generatie iPhones mogelijk overgaat op USB-C-oplaadkabels.

Om het lanceringsevenement van Apple Wonderlust live te bekijken, hebben kijkers meerdere streamingopties. Apple TV-abonnees kunnen om 10 uur op hun apparaten afstemmen, en niet-abonnees kunnen het evenement bekijken op de officiële YouTube-pagina van Apple. Als alternatief kunnen kijkers het evenement ook via hun webbrowser bekijken door de Apple-website te bezoeken.

Na de keynote speech van CEO Tim Cook zal er een verdere analyse plaatsvinden van de visie en doelstellingen van Apple, waardoor een uitgebreid inzicht wordt verkregen in de koers van het bedrijf.

