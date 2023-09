Afscheid van de iPhone 13 Mini: Apple laat zijn kleinste telefoon vallen

By

Apple heeft de iPhone 13 Mini stopgezet, na een soortgelijk lot als zijn voorganger, de iPhone 12 Mini. De kleinere telefoon is uit het assortiment van Apple verwijderd, waardoor er ruimte overblijft voor de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 en de tweede generatie iPhone SE (2022).

De iPhone 12 Mini, geïntroduceerd in 2020, kreeg gemengde recensies. Hoewel sommigen, waaronder de schrijver van dit artikel, fan waren van het compacte formaat, waren veel gebruikers teleurgesteld over de batterijduur en het krappe scherm. Als gevolg hiervan moest Apple de productie van de iPhone 12 Mini in minder dan een jaar tijd met 70 procent terugschroeven.

Met het stopzetten van de iPhone 13 Mini hebben liefhebbers van kleine schermen nog steeds enkele opties. Externe retailers en providers zoals Amazon bieden de iPhone 13 Mini nog steeds te koop aan. Daarnaast zijn er fatsoenlijke kleine Android-telefoons beschikbaar, evenals de budgetvriendelijke iPhone SE van de tweede generatie, die een 4.7-inch scherm heeft maar enkele van de geavanceerde functies mist die te vinden zijn in het uit de handel genomen Mini-model, zoals dubbele camera's. MagSafe, ultrabreedband 5G en Face ID.

Hoewel Apple heeft besloten af ​​te stappen van de productie van kleinere telefoons, zijn er nog steeds alternatieven voor degenen die de voorkeur geven aan een compact apparaat. Het stopzetten van de iPhone 13 Mini zal sommigen misschien teleurstellen, maar er zijn nog steeds opties op de markt voor wie op zoek is naar een kleinere telefoon.

Definities:

– iPhone 13 Mini: de kleinere versie van de iPhone 13, geïntroduceerd door Apple in hun assortiment smartphones.

– iPhone SE: een budgetvriendelijk iPhone-model met een kleiner schermformaat, vaak geschikt voor gebruikers die de voorkeur geven aan compacte apparaten.

