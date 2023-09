Volgens analist Ming-Chi Kuo worden er tot 2024 geen nieuwe iPads van Apple verwacht

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft verklaard dat het onwaarschijnlijk is dat het bedrijf vóór eind 2024 nieuwe iPad-modellen zal uitbrengen. Dit nieuws kan degenen teleurstellen die op een nieuwe iPad-aankondiging in de nabije toekomst anticipeerden.

Terwijl Apple onlangs het Wonderlust-evenement organiseerde, was het gericht op de onthulling van nieuwe iPhones, Apple Watches en mogelijk AirPods. Speculatie heeft gesuggereerd dat er in oktober een iPad-vernieuwing zou kunnen plaatsvinden, aldus Mark Gurman van Bloomberg. Gurman zei ook dat er binnenkort een bijgewerkte iPad Air wordt verwacht, aangezien de laatste vernieuwing voor dit model begin 2022 was. De belangrijkste update voor de iPad Pro, die M3-chips en OLED-schermen zal bevatten, zal echter volgend jaar worden uitgebracht. jaar. De meest recente iPad Pro-vernieuwing vond plaats in oktober 2022.

Apple heeft geen officieel commentaar gegeven over de release van nieuwe iPads.

Naast de vertraging bij nieuwe iPad-releases meldde Kuo eerder dat Apple's MacBook-serie uitgerust met M3-chips dit jaar niet beschikbaar zou zijn. Het is mogelijk dat Apple begin 2024 een evenement organiseert om zowel de nieuwe iPads als de Macs samen te lanceren, maar dit is puur speculatief.

Bronnen:

– Jay Peters. “Apple zal waarschijnlijk pas in 2024 een nieuwe iPad uitbrengen, zegt analist” – The Verge

– Mark Gurman. “MacRumors” – YouTube

