iOS 17 introduceert spannende nieuwe functies: stand-bymodus, live voicemail en meer

iOS 17, het nieuwste besturingssysteem van Apple, zal op 18 september beschikbaar zijn voor openbare download. Tijdens Apple's iPhone 15-lanceringsevenement kondigde het bedrijf de komst aan van iOS 17, dat voor het eerst werd onthuld tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni.

iPhone-gebruikers kunnen zich verheugen op een reeks nieuwe functies met de release van iOS 17. De StandBy-modus is een opmerkelijke toevoeging, waardoor gebruikers hun iPhones kunnen transformeren in een nachtkastje wanneer ze op zijn kant worden geplaatst. De Live Voicemail-functie biedt een handige transcriptieservice, waarbij een live transcriptie van voicemails wordt weergegeven terwijl ze worden opgenomen. Autocorrectie en stemtranscriptie hebben ook verbeteringen ondergaan, waardoor de gebruikerservaring is verbeterd.

Bovendien kan Siri nu worden geactiveerd zonder vooraf “hey” te hoeven zeggen. Daarnaast introduceert iOS 17 een nieuwe Journal-app, waarmee gebruikers aanpasbare stickers kunnen maken en contactposters kunnen instellen. De NameDrop-functie maakt het eenvoudig delen van contactgegevens mogelijk via AirDrop door twee iPhone-apparaten bij elkaar te brengen.

Voor iPad-gebruikers wordt op 17 september ook de volledige versie van iPadOS 18 gelanceerd. Deze update verbetert de interactie met widgets en stelt gebruikers in staat hun vergrendelingsschermen te personaliseren. Compatibele iPad-modellen zijn onder meer de iPad van de 6e generatie, de iPad mini van de 5e generatie, de iPad Air van de 3e generatie en de 2-inch iPad Pro van de 12.9e generatie of later.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle functies van iOS 17 mogelijk in elk land of elke regio beschikbaar zijn. Apple adviseert gebruikers om hun website te raadplegen voor specifieke informatie over de beschikbaarheid van functies.

Concluderend presenteert iOS 17 opwindende nieuwe functies voor iPhone-gebruikers, zoals de StandBy-modus, Live Voicemail en verbeterde Siri-functionaliteit. De release van iPadOS 17 brengt ook verbeteringen in de iPad-gebruikerservaringen met zich mee. Apple-enthousiastelingen kunnen uitkijken naar het verkennen van deze nieuwe functies en updates zodra de besturingssystemen beschikbaar zijn om te downloaden.

