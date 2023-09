Apple kondigt iPhone 15 en Apple Watch aan tijdens het jaarlijkse lanceringsevenement

Apple hield zijn jaarlijkse iPhone-lanceringsevenement in Apple Park in Cupertino, Californië, waar de langverwachte iPhone 15 en iPhone 15 Plus werden onthuld. Tijdens het evenement werd ook de gloednieuwe Apple Watch tentoongesteld, die is gemaakt met 95% titanium.

Een opmerkelijke verandering in het productassortiment van Apple is de verschuiving van leer als materiaal. Het bedrijf introduceerde verschillende nieuwe banden en kleuren op basis van vezels en plastic, waarmee het zijn toewijding aan het gebruik van gerecyclede materialen liet zien. Deze stap markeert een afwijking van de oorspronkelijke Apple Watch-lancering in 2014, waarbij de nadruk lag op mode en luxe afwerkingen zoals leer.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn nu voorzien van Dynamic Island, een functie die werd geïntroduceerd in de vorige iPhone 14 Plus. Deze dynamische weergavetechnologie is beschikbaar op zowel de duurdere als de lagere modellen van de iPhone 15.

De iPhone 15 werd onthuld in een previewvideo, waarin de nieuwe kleuren werden getoond: gedempt roze, geel, groen, blauw en zwart. Tim Cook, CEO van Apple, presenteerde de nieuwste toevoeging aan het iPhone-assortiment.

Qua prijs zal de Apple Watch Ultra 2 $799 kosten, de Series 9 $399 en de tweede generatie SE $249.

Apple brengt ook een revolutie teweeg in zijn bandjes voor de Apple Watch. Met de nadruk op ecologische duurzaamheid introduceerde het bedrijf nieuwe fijngeweven banden die 100% leervrij zijn. Apple werkte samen met luxemerk Hermès aan vier nieuwe bands en kondigde een bandsamenwerking aan met sportkledingmerk Nike.

Het hoogtepunt van de nieuwe Apple Watch Ultra 2 is de S9-chip, die nauwkeurig zoeken mogelijk maakt via een ultrabreedbandarchitectuur van de tweede generatie. Het beschikt over een nieuw scherm met een capaciteit van 3,000 nits, een batterijduur van 72 uur en 95% gerecycled titanium.

Tijdens het evenement werden ook de milieu-initiatieven van Apple onder de aandacht gebracht. Voormalig beheerder van de Environmental Protection Agency en Apple-directeur Lisa Jackson besprak de inzet van het bedrijf voor schone energie en het terugdringen van de uitstoot in de toeleveringsketen.

In een video over de milieu-initiatieven van Apple maakte actrice Octavia Spencer een cameo-optreden als 'Moeder Natuur', naast Tim Cook en Lisa Jackson.

De focus van Apple op kunstmatige intelligentie werd duidelijk met de introductie van de ‘neurale motor’, een AI-versneller ingebed in de chips. Deze technologie verbetert de mogelijkheden van machine learning en optimaliseert tegelijkertijd het energieverbruik, waardoor Apple zich onderscheidt van concurrenten als OpenAI en Google.

Er werden ook nieuwe functies voor de Apple Watch aangekondigd, waaronder Double Tap, waarmee gebruikers met het apparaat kunnen communiceren met hun wijsvinger en duim zonder het scherm aan te raken. De “Find My iPhone”-functie van het horloge is ook verbeterd om nauwkeurigere locatie-informatie te bieden.

Over het geheel genomen presenteerde Apple's jaarlijkse lanceringsevenement de nieuwste innovaties op het gebied van smartphones en smartwatches, waarmee het engagement van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid, AI en gebruikerservaring werd gedemonstreerd.

